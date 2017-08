Det er klart for lokaloppgjør i Trondheim

Det er klart for trønderoppgjør når nord møter sør i Trondheim, på Extra Arena.

Seierlysten

Levanger kommer fra 1-1 hjemme mot Elverum i midtuken, og har ikke vunnet på to kamper. Ranheim på sin side står med to strake tap, det siste kom borte mot Strømmen. Det er med andre ord to lag som ønsker å komme tilbake på vinnersporet i dag.

Lagene:

Ranheim stiller med følgende lag(4-3-3): Barli - Fonn Witry, Eggen Rismark, Kvande, Fosnæs - Løkberg, Blakstad, Reginiussen - Riksvold, Storflor, Lillebo.

Levanger og Magnus Powell har mønstret dette laget (4-2-3-1): Faye Lund - Tønne, Nordberg, Berger, Wrele - Lopez, Wrele - Astvald, Taddese, Sørmo - Osvold.