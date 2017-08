Kristian Aasvold vant i ensom majestet

Kristian Aasvold sykler for Team Sparebanken Sør og meldte seg på Snåsavatnet rundt i «tolvte time». Som ventet ble han i sterkeste laget for konkurrentene som lørdag formiddag syklet de 12 milene rundt Snåsavatnet.

– Det ble en kjempefin treningstur. Vi hadde riktig nok ganske mye motvind opp mot Tekset, men fikk den i ryggen på Stod-sida. Henning Offigstad holdt følge med meg til Gusthaugen, men da ble det slutt for hans del, sa en fornøyd Aasvold like etter målgang i Følling.

Ikke rekordtid

Vinnertida ble på streke 2 timer og 51 sekunder, noe som er bare fire minutter unna Kristians egen løyperekord – men da den ble satt hadde han følge av bror Lornts Aasvold rundt vatnet.

– Jeg brydde meg ikke så fryktelig mye om rekorden med tanke på at det er jeg selv som har den. For min del var det vikitgste med en fin gjennomkjøring på hjemmebane, sier Aasvold

Henning Offigstad kom i mål som nummer to – nesten fire minutter etter den suverene vinneren.

Modell først på 30-kilometeren

Det ble også syklet en kortere distanse som gikk rundt Byafjellet. Denne løypa er ganske nøyaktig 30 kilometer og her var det 18 år gamle Elin Hatling Modell fra Følling som var raskest.

– Det er altfor lenge siden jeg syklet såpass langt. Jeg har vondt både her og der, smilte Hatling Modell etter å syklet over målstreken.

Noen plasser etter henne fulgte nesten hele familien Hatling Modell. Både søster Guri, bror Ole Johan og pappa Pål fullførte rittet med stil, mens mamma Toril fulgte rittet fra bilen. (Artikkelen fortsetter etter bildet)

Vil ungå ritt-kollisjon

Rittleder Anniken Hegge Forås var strålende fornøyd med at godt over 100 deltakere meldte seg på årets utgave av Snåsavatnet rundt.

– Spesielt med tanke på vi i år kolliderte med det nye rittet «Grand Fondo» som går på gammelvegen mellom Steinkjer og Namsos. Det skal vi sørge for at ikke skjer til neste år. Selv om deltakelsen i Snåsavatnet rundt var som en har vært de siste årene må vi sørge for at alle som vil ha med seg begge rittene får sjansen, sier Hegge Forås.