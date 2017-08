Ranheim ydmyket LFK i lokaloppgjøret

Det var en regntung dag i fjæra på Ranheim da LFK skulle prøve å sikre seg "skryteretten" etter rivaloppgjøret. Før kampstart ble det klart at Robert Stene måtte stå over kampen grunnet en kneskade. Det betydde at Joachim Osvold ledet angrepsrekkene alene på topp for LFK. I andre enden var det Kim Ove Riksvold som førte an. Det gjorde verdalingen med bravur da han nærmest avgjorde oppgjøret alene på 26 minutter. LFK hadde aldri vunnet mot Ranheim etter LFK rykket opp i førstedivisjon, og den statistikken skulle stå fjellstøtt etter lørdag. Ranheim kjørte over LFK og vant til slutt 6-1.

Sjokkåpning og 1-0

Lagene åpnet kampen i et forrykende tempo, og spillet vippet frem og tilbake og etter bare seks minutter skulle det bli nettsus i trønderlagderbyet. Ranheim-spiller Kim Over Riksvold fosset fremover på sin venstre og ingen av LFK-spillerne klarte å stoppe ham. Fra skrå vinkel dunket han ballen i kassen bak en sjanseløs Faye Lund. 1-0 Ranheim etter bare sju minutter.

Fra vondt til verre

Men LFK fikk ikke hvile etter scoringen imot. Ranheim fortsatte å presse og etter 21. minutter måtte Faye Lund plukke en ny ball ut av eget nett. Et hjørnespark ble slått inn fra høyre, og ingen LFK-spillere klarte å plukke opp Rismark som rev seg løs og dunket ballen i mål med høyrefoten. 2-0 til Ranheim.

Sammenbrudd

Om 2-0 var vanskelig så skulle oppgaven bli nærmest umulig etter bare 26. minutter. Da Riksvold nok en gang sto for scoringen. Ranheim fosset frem på sin høyreside, og et innlegg ble slått inn i boks. Med litt vanskelig sikt hev Faye Lund seg etter ballen, men måtte også gi en farlig retur midt ut i feltet. Der var Riksvold på plass igjen, og satte 3-0 før halvtimen var spilt. LFK virket lettere sjokkskadd. Selv om hjemmelaget var effektive så skapte ikke LFK noen ting. Resten av omgangen ble ikke like fartsfylt som de første 35. og lagene gikk til pause på 3-0.

Gjorde grep

Etter sidebyttet måtte Magnus Powell gjøre noe, og svaret ble at Andreas Wrele ble tatt av banen. Inn kom Jo Sondre Aas for å skape mer trykk fremover i banen. Og LFK åpnet friskere enn det de gjorde i første, men det skulle vel egentlig bare mangel. Sluttprodukt ble det midlertidig lite av. Ranheim la seg litt dypere, og tok de kontringene de fikk, uten å skape alt for mye.

Ydmykelse og hattrick

Men Ranheim var ikke ferdig med å score. Etter 62 minutter kom de blå på nytt. Fra sin høyreside ble et innlegg pisket inn på bakerste. Ballen ble headet inn tilbake i feltet hvor Mats Lillebo ventet. Han hadde få problemer med å heade ballen i mål. Nest sist på ballen? Riksvold. Levanger skulle få sitt trøstemål etter 74 minutter da Taddese ble felt i straffefeltet. Fra krittmerke var Erik Tønne sikker da han hamret inn reduseringen. Det var det fjerde målet på seks kamper for LFK. Samtlige har kommet etter straffespark. LFK fikk dog knapt feire målet før Ranheim var frempå igjen. En ball i bakrom fant Mats Lillebo. Han var sikker med Faye Lund og satte inn 5-1 etter 75 minutter. Etter scoringen kunne Ranheim fort notert seg for flere mål, og hadde blant annet et skudd i tverrliggeren. LFK så, ikke overraskende, resignerte ut og hadde mer enn nok med å forsvare seg. På overtid ble det satt enda en spiker i kisten. Ranheim kontret og Mats Lillebo fikk æren av å sette inn sitt tredje for dagen. Sluttresultatet ble dermed 6-1, og LFK ble totalt ydmyket.

Slik startet lagene:

Ranheim startet med følgende lag(4-3-3): Even Barli - Aslak Fonn Witry, Christian Eggen Rismark, Daniel Kvande, AleksanderFoosnæs - Kristoffer Løkberg, Magnus Blakstad, Mads Reginiussen - Kim Ove Riksvold, Øyvind Storflor, Mats Lillebo.

Levanger og Magnus Powell hadde mønstret dette laget (4-2-3-1): Julian Faye Lund - Erik Tønne, Tom Erik Nordberg, Espen Hammer Berger, Andreas Wrele - Adria Mateo Lopez, Joakim Wrele - Marcus Astvald, Horenus Taddese, Bent Sørmo - Joachim Osvold.

Robert Stene som har stått for de siste tre scoringene til LFK er satt ute med en kneskade og starter ikke kampen.