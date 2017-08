Scoret sitt første Liverpool-mål med Gerrard på benken

Det melder Liverpool selv på sin Twitter-konto lørdag ettermiddag.

Kampen endte 3-2 til Tagseth og Liverpool, hvor frostingen scoret det første målet for laget fra Merseyside.

– For et øyeblikk for unggutten! Edvard Tagseth scorer sitt første mål for klubben, skriver Liverpool på sin twitter-konto, med en kort video av ungguttens feiring.

Vitne til scoringen fra sidelinjen var Steven Gerrard, som er U18-lagets trener.