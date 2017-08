Supporterne ga SFK gnisten tilbake

En Facebookaksjon startet av ihuga SFK-supportere sørget for at 455 betalende tilskuere møtte opp på Guldbergaunet for å vise at de bryr seg om klubben som sliter i bunn av tredjedivisjon.

De fikk umiddelbart valuta for pengene da Thomas Sletvold allerede etter tre minutter sendte hjemmelaget opp i ledelsen etter et skudd fra cirka 16 meter som gikk rett i nota bak Træff-keeper Sivert Beinset.

1-0-ledelsen holdt seg til pause etter en jevn omgang med flere sjanser til begge lag.

Takket publikum

I pausen valgte SFK-trener Odd Einar Fossum å ta ut høyreback David Belsvik og inn kom Sindre Sakshaug. Steinkjer satte umiddelbart gjestene fra Træff under press og Petter Kristian Dahl doblet ledelsen etter bare fire minutter ut i andre omgang. Scoringen kom etter flere store sjanser ping-pong spill mot Træffs keeper.

– I dag spilte vi som et lag og fikk til det vi øver på. Det er styggartig at publikum møter opp når klubben virkelig trenger det, er de vår tolvte mann på banen og sterkt delatktig til en utrolig viktig seier, sa SFK-trener Fossum like etter kampslutt.

Sletvold skadet og rødt kort på Sakshaug

Likevel ble det noen skår i gleden for SFK. Like før slutt ble målscorer Sletvold skadet og tre minutter på overtid ga dommer Tom-Jøran Henriksen Solstrand Sindre Sakshaug rødt kort etter en hendelse i motstanderens felt.

Rune Ertsås var tilbake som spiss for SFK etter å ha vikariert som stopper de siste kampene. Håvard Lorentzen var flyttet ned som venstreback, mens Daniel Viem og Ove Holmen var tilbake som stoppere fra start.

Før lørdagens kamp var Træff nummer fem på tabellen med 25 poeng mot Steinkjer sine 17 poeng på plassen under nedrykksstreken. Med seieren over Træff hoppet Steinkjer over Mo IL og havnet på riktig side av streken. Likevel er laget avhengig av at Mo ikke tar poeng mot Roseborg-2 tirsdag for å hold «hodet over vannet».

Supporterne mobiliserte

Fire strake tap etter ferien sendte Steinkjer FK under nedrykksstreken. Trenerskifte og nye spillere har vært samtaleemne, men de mest ihuga supporterne forsøkte i stedet å få masse folk og god stemning på tribunene lørdag ettermiddag. Det var en støtte både trener og spillere har uttrykt takknemlighet for.

– Nå må vi stå sammen. Det er det som er det viktigste for oss. Vi må jobbes sammen for å nå målet om å være på topp ti og på den måten unngå nedrykk. Hvis vi begynner å tvile på hverandre, har vi iallfall tapt. Samtidig kan vi ikke kun fokusere på nedrykksstrek og kniven på strupen; vi trenerne har ansvaret for å være faglige og forberede oss best mulig til kamp på samme tid som vi klarer å få inn energi og humør, sa SFK-trener Fossum til Trønder-Avisa tidligere i uka.