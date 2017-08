Haugesund tok sjelden RBK-dobbel

I juni vant FKH også 1-0 på eget gress. Med tapet gikk RBK tomhendt av banen for første gang på sju kamper. Serietoer Sarpsborg kan mandag kutte trøndernes luke til fire poeng med seier mot Strømsgodset.

Rosenborg fikk seg en real støkk før pause. Hjemmelaget slet tungt med å skape sjanser, og det var kun marginer som gjorde at FKH ikke gikk i garderoben med en større ledelse.

Riktig nok var 1-0-målet av det heldige slaget. Etter 26 minutter spratt Jakub Serafins skuddforsøk via både Marius Lundemo og Tore Reginiussen. RBK-keeper André Hansen ble satt helt ut av spill.

Gjestene hadde ikke skapt noe som helst på den regntunge Lerkendal-matta, men det forandret seg veldig etter scoringen. Plutselig kom Haugesund-spillerne overraskende lett til.

Serafin var kun et tverrliggertreff unna å gjøre 2-0 i det 33. minutt. Polakken kom seg fri fra markeringen og headet Alexander Stølås' hjørnespark i aluminiumen.

– For dårlig

Rett før pause flørtet i tillegg Sondre Tronstad med stolpen. Etter et fælt balltap fra Alex Gersbach skjøt FKHs midtbanemann fra 20 meter og fikk et meget godt treff. Hansen var tydelig forbannet på egne lagkamerater.

Rosenborgs største sjanse kom da Jacob Rasmussen etter en corner uvitende styrte ballen mot FKH-målet. I full strekk fistet Per Kristian Bråtveit ballen unna.

– Vi må opp i ringa. Dette er for dårlig, sa sisteskansen bestemt til Eurosport etter første omgang.

– De ti første minuttene var bra, men så sluttet vi å spille fotball. Haugesund er et bra lag, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen før annen omgang.

Ikke uventet ble Haugesund lagt under langt mer press etter pause, men rogalendingene var ikke uten sjanser til å doble ledelsen. Dette var åpenbart ikke et hjemmelag som var like skjerpet som vanlig.

Annullert

Etter 56 minutter prøvde Birger Meling å curle inn 1-1, men forsøket gikk like over tverrliggeren. Like etter satte Matthías Vilhjálmsson ballen i nettmaskene, men islendingens mål ble korrekt annullert for offside.

Han sto på feil side da Bråtveit måtte gi en retur på et hardt skudd fra RBKs nysignering Samuel Adegbenro.

Eliteserien tar en pause i tre uker, men det ikke blir ikke spillefri for RBK. Trønderne møter torsdag Ajax til returkamp om plass i europaligaens gruppespill. Adegbenro ga dem et fantastisk utgangspunkt med 1-0-seier i Amsterdam.

Tre dager senere tar de imot Vålerenga til cupkvartfinale på Lerkendal.

Haugesund skal derimot ikke spille en tellende kamp igjen før 10. september. Da er Lillestrøm motstander på eget gress. Samme dag reiser Rosenborg til Drammen for å møte Strømsgodset.