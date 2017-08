Per Anders Hoven tok 2. plass i Lofoten triatlon

Været viste seg fra sin beste side da The Artic Triple ble gjennomført for andre gang. 200 deltakere fra 12 land deltok på helgens triatlon i Lofoten.

På lørdag var det duket for ekstremdistansen The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Extreme, som er et fulldistanse triatlon bestående av 4 km svømming, 196 km sykkel og 45 km løp. Triatletene bega seg ut på den tøffe distansen som blir omtalt som utrolig vakker, men brutal mot slutten. Traseen for ekstremdistansen tar utøverne rundt Svinøyas fiskehjeller og rorbumiljø før sykkeldelen går rundt store deler av Austvågøy og Vestvågøy, samt Henningsvær. På løpedelen går løypa på asfalt de første 20 km før en knalltøff avslutning over to fjell med 360-graders utsikt over fjord og fjell.

Allan Hovda vant herreklassen på tiden 12:03:52, mens Per Anders Hoven fra Skogn IL tok andreplassen, med tiden 12:52:42.