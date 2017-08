Therese Johaug mister OL – utestengt i 18 måneder

I forkant av den lukkede høringen ved CAS' hovedkvarter i Lausanne 6. juni uttalte Johaug selv til NTB at hun tåler maksimalt 15 måneder dersom hun skal rekke OL i Pyeongchang neste vinter. 15 måneder ville bety at hun kunne konkurrere igjen 18. januar 2017, mens OL starter tre uker senere.

Johaug ble opprinnelig utestengt i 13 måneder av domsutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF), men Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket dommen til idrettens øverste domsorgan og ba om en utestengelse på mellom 16 og 20 måneder. Johaug på sin side motanket dommen og gikk for full frifinnelse.

Da Johaug fikk forelagt dommen fra CAS kom det fram at voldgiftsretten la seg på linjen som ble etterspurt av FIS. Johaug er utestengt fra alle konkurranser fram til 18. april 2018.

OL-nei

Det betyr at OL i Pyeongchang går uten den norske stjerna. Jenta fra Dalsbygda med ett gull, én sølv, én bronse i OL-sammenheng får dermed ikke muligheten til å legge på ytterligere medaljer i samlingen allerede kommende sesong.

Selve CAS-panelet besto av de tre dommerne Markus Manninen (Finland), Jeffrey G. Benz (USA) og Romano F. Subiotto (Storbritannia). Manninen var oppnevnt av FIS, mens Benz ble oppnevnt av teamet til Therese Johaug.

Knust Johaug

Therese Johaug sier i en pressemelding at hun er fullstendig knust etter CAS-avgjørelsen som gjør at hun er utestengt i 18 måneder.

I pressemeldingen heter det: -Therese Johaug er fullstendig knust over avgjørelsen som innebærer at OL og hele neste sesong ryker. Hun forstår ikke at idretten kan utelukke henne i to fulle sesonger for bruk av en leppekrem hvor det verken forelå prestasjonsfremmende hensikt eller effekt, og som hun tok ansvar for å kontrollere med en ekspert. Når det i dommen slås fast at det ikke dreier seg om juks, men en feil så fremstår 18 måneder som uforståelig og uforholdsmessig, heter det i en pressemelding fra hennes advokat.

Therese Johaug vil bruke de nærmeste dagene til å gjennomgå avgjørelsen sammen med sine rådgivere.

Therese Johaug har et sterkt ønske om å komme tilbake i langrennssporet og verdenseliten og håper at motivasjonen holder i den lange utelukkelsestiden som nå står foran henne.

Hevdet sin uskyld

Det var i september i fjor at det gikk galt for den norske jenta. Hun fikk kremen Trofodermin av landslagslege Fredrik Bendiksen for en solforbrent leppe. Kremen viste seg å inneholde det forbudte stoffet clostebol, og Johaug hadde ikke sett det røde dopingmerket på pakken. Bendiksen tok på seg alt ansvar, men Johaug ble straffet med hjemmel i utøverens strenge egenansvar.

29-åringen har hele tiden hevdet at hun gjorde det man kunne forvente av henne da hun forhørte seg med landslagslegen om det var trygt å bruke leppekremen.

Bendiksen vitnet på Johaugs vegne under høringen i Lausanne, slik han også gjorde under saken for domsutvalget på Ullevaal. Utenom legen var det kun Johaug selv som svarte på spørsmål rundt omstendighetene, som til slutt førte til at OL-drømmen brast.

Strengt regelverk

- Det har vært en lang og krevende prosess. Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken. Resultatet ble en streng dom og et annet utfall enn det Therese selv hadde håpet på, men vi kan ikke annet enn å ta dommen til etterretning, sier idrettspresident Tom Tvedt i en pressemelding.

Tvedt legger til at han mener at dommen med all mulig tydelighet viser at det stilles svært strenge krav til idrettsutøvere.

- Det kan være vanskelig å forstå at Thereses bruk av en leppekrem uten prestasjonsfremmende effekt skal få så alvorlige konsekvenser. Men WADAs regelverk er strengt når det gjelder idrettsutøvernes eget ansvar. Nå vil vi bruke tid på å gjennomgå denne saken, både avgjørelsen og prosessen, for å vurdere hvilken lærdom vi kan trekke av dette, avslutter Tvedt.

FIS fornøyd

Det internasjonale skiforbundet (FIS) fikk gjennomslag for sitt syn i Therese Johaug-saken. Deres anke førte fram i Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

– FIS er tilfreds med at et uavhengig organ har vurdert og belyst faktaene i saken og upartisk kommet til en dom. Dette var også grunnen til at FIS anket saken til CAS. Behandlingen der sikret en fair avgjørelse for alle involverte parter, skriver FIS i en pressemelding.