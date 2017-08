Stjernen tar tre nye år i Levanger

I juni startet Levanger Fotballklubb samtaler med klubbens nøkkelpersonell som hadde utgående kontrakt. Det ble gitt et forhandlingsgrunnlag til klubbens daglige leder (Hroar Stjernen), sportssjef (Andreas Holmberg) og hovedtrener (Magnus Powell) med svar innen 4. august.

Enkelte av forhandlingene er nå avsluttet, og i den forbindelse inviterte styreleder Robert Eriksson pressen inn til et møte onsdag morgen for å orientere om status rundt de pågående forhandlingene.

Klubbens viktigste signering

Der ble det klart Hroar Stjernen fortsetter som daglig leder ut 2020. . I tillegg blir han også markedssjef. Han har til nå sittet i en halv stilling som daglig leder, og vil fortsatt gjøre det samme de neste tre årene.

– Det viktigste er å få på plass stabilitet og kontinuitet i klubben. Skal vi klare å utvikle klubben videre og både befeste vår posisjon i den ligaen vi er i og klare å dra klubben videre, er du helt avhengig av å ha noen bærebjelker og grunnmurer med deg. Derfor har vi brukt masse tid på å finne ut hvordan vi skal skru sammen ting. Vi ser på hvordan vi skal utnytte ressursene i klubben osv. Det som vi er kjempeglad for nå, og som er den viktigste personen for Levanger FK videre framover, det er å ha med Hroar med på laget videre. Han er helt avgjørende for at vi skal ta nye steg og utvikle oss videre. Det er grunnmuren, kontinuiteten og den viktigste personen for oss. Derfor har det tatt tid, og vi har tatt den tiden vi har trengt. Vi har hatt gode samtaler og er kjempeglad for at vi har en ny avtale med Hroar der han fortsetter som daglig leder og spisser tittelen markedssjef i tillegg, sier styreleder Robert Eriksson.

Og legger til:

– Det er viktig for oss å vise at Hroar er den han er inn mot markedet vårt som er sponsorene og samarbeidspartnerne. Han har vært limet for klubben inn mot de miljøene, samtidig som at han vil være det enda tydeligere i årene framover. Han er den viktigste signeringen for klubben når det gjelder nøkkelpersoner som skal stå der i det administrative. Derfor mener jeg det er helt opplagt at det å ha på plass en daglig leder/markedssjef er den viktigste signeringen for klubben, legger Eriksson til.

Gikk noen runder før han takket ja

Stjernen gleder seg til å ta fatt på tre nye år, men innrømmer at han måtte gå noen runder med seg selv før han takket ja til å fortsette i jobben.

– Jeg har spekulert en del – det har jeg gjort. Det er ikke å legge skjul på at det er en tøff jobb. Når jeg først går inn i noe så er jeg ganske dedikert og er veldig ærekjær. Det er ikke å legge skjul på at vi er en klubb der det er tøft økonomisk - Så det synes jeg er det verste med det. Vi har veldig gode intensjoner og planer, sier Stjernen, som trives veldig godt i klubben.

– For det første så er det jo artig å holde på med dette. Det er mange artige stunder når vi har store kamper og gjør det bra. Men det som er tøft med denne jobben er den økonomiske biten, og jeg er ærlig på at jeg har hatt mange våkennetter på hvordan vi skal løse dette. Men så blir det aldri så galt som du tror. Det er jo den økonomiske biten som har vært det største dilemmaet mitt, men på andre siden synes jeg det er for jævlig at vi ikke skal klare det. Så tror jeg at jeg har de ferdighetene og egenskapene som skal til for å drifte klubben videre, og at vi skal klare å stabilisere oss i 1. divisjon, sier Stjernen.

I dialog med Powell og Holmberg

Status rundt kontraktene til Powell og Holmberg er at partene er i dialog.

– Vi har en dialog og er i dialog. Vi tar den tiden vi trenger. En dialog er ganske enkel. Når den starter så er den pågående fram til den er avsluttet - og ingen av de to dialogene er avsluttet.

– Når bør dere ha alt på plass?

– Jeg vil ikke tidfeste noe. Det å tidfeste en dato på når vi skal være ferdig er det dummeste du gjør. Da kommer dere (media ) til å være på telefon døgnet rundt før den bestemte datoen. Vi tar den tiden vi trenger, men samtidg skal vi være ferdig innenfor en tidsperiode som gir god tid til å begynne å se inn mot 2018-sesongen og planlegge den, sier Robert Eriksson.