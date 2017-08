Hele Lerkendal eksploderte da superinnbytteren sendte Rosenborg til gruppespillet i Europa League

Rosenborg – Ajax 3-2 (4-2 sammenlagt)

Rosenborg ledet lenge 1-0, men to kjappe Ajax-mål sørget for at laget fra Amsterdam snudde kampen. Men ti minutter før slutt dukket Samuel Adegbenro opp på corner og stanget inn utligningsmålet. To minutter før full tid scoret han igjen og Rosenborg gikk videre med 4-2 sammenlagt.

– Det er utrolig at vi slår ut Ajax. Det er en klubb vi har sett opp til, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport.

– Største kvelden i mitt liv!

Samuel Adegbenro var naturligvis høyt oppe etter kampen:

– Dette er helt utrolig. Det er stort å være i europaligaen. Det var det treneren og sportssjefen snakket om da jeg kom, sa Adegbenro til Eurosport.

I mix-sonen etter kampen legger helten til:

– Dette er den største kvelden i mitt liv!

Godt utgangspunkt

Torsdag kveld var det duket for returoppgjøret mellom Rosenborg og Ajax på Lerkendal. Målet og drømmen om avansement levde etter at Rosenborg vant 1-0 i Amsterdam sist torsdag, og et uavgjortresultat eller bedre på Lerkendal ville sende Rosenborg til gruppespill i Europa League.

På Lerkendal kom Kåre Ingebrigtsen med flere overraskelser i laguttaket. Vegar Eggen Hedenstad ble ikke friskmeldt, noe som førte til at Fredrik Midtsjø startet som høyreback og Marius Lundemo fikk tillit på midten.

Ajax gikk ut hundre og dominerte åpningsminuttene på Lerkendal. Rosenborg virket rystet og slet med å holde ballen innad i laget, mens Ajax fikk flere halvsjanser innenfor RBKs 16-meter.

Bendtner sendte Lerkendal til himmels

Rosenborg klarte å ri av stormen og kom seg mer inn i kampen da kvarteret var spilt. Ajax var best i åpningen, men halvveis ut i omgangen eksploderte hele Lerkendal. Rosenborg kjørte et vakkert kontringsspill. Konradsen fikk ballen etter en feilpasning på midten hos Ajax. Han la den videre til Mike Jensen som på vakkert vis spilte gjennom til Midtsjø. Stjørdalingen var kald og rolig og sendte ballen strøkent videre til Nicklas Bendtner som headet ballen i mål. Dermed ledet RBK 1-0 og 2-0 sammenlagt etter sin første målsjanse i kampen.

Resten av omgangen var RBK gode. Vertene trillet mye ball, og i det 36. minuttet var Bendtner svært nære ved å skli ballen i mål, men dansken klarte ikke å strekke ut foten etter et godt innlegg fra Yann-Erik de Lanlay. Ajax skapte ingenting i slutten av omgangen. Dermed ledet RBK 1-0 til pause.

Se bildene fra Europaliga-festen Alle blinkskuddene fra kampen mellom Rosenborg og Ajax på et fullsatt Lerkendal.

Snudde kampen på to minutter

Ajax var ikke fornøyd med tingenes tilstand og i pausen gjorde Ajax-sjefen ett bytte. Inn kom Klaas-Jan Huntelaar, mens Donny van de Beek gikk ut. Fem minutter ut i omgangen kom den nederlandske spissen alene med André Hansen, men en mesterlig redning hindret at Ajax utlignet.

Gjestene presset RBK hardt, men heroisk forsvarsspill og en god Hansen sørget for at gjestene slet med å finne veien til nettmaskene. Men etter timen spilt fant Ajax hull i RBKs kompakte forsvar og Amin Younes kunne enkelt sette ballen i mål alene med keeper.

Dette ga Ajax blod på tann og bare minuttet senere scoret gjestene fra Amsterdam igjen. Younes fant Lasse Schöne på bakre stolpe og et utspilt RBK måtte se at dansken satte ballen enkelt i mål. Dermed ledet Ajax 2-1 (2-2 sammenlagt) og var videre på bortemål hvis resultatet sto seg.

Ville ha straffe

Etter målet ble kampbildet endret. Nå var det Rosenborg som stormet i angrep, mens Ajax satset på kontringer. 20 minutter før slutt kom RBK to mot tre i angrep. Mike Jensen stormet i angrep og la ballen inn til Matthias Vilhjalmsson. Islendingen ble taklet i det han spilte ballen videre til Bendter og ropte på straffe, men den franske dommeren vinket spillet videre og Ajax fikk ballen. En stor mulighet som RBK sølet bort.

Ajax skapte også flere målsjanser og i det 77. minuttet var kun stanga i veien fra at Younes ble tomålsscorer.

Adegbenro utlignet

RBK jaktet scoring og ti minutter før full tid fikk Rosenborg corner. Ballen ble slått på bakre. Der sto Samuel Adegbenro som stanget inn utligningsmålet - og nok en gang eksploderte hele Lerkendal. Nå ledet Rosenborg 3-2 sammenlagt og kampbildet ble på nytt snudd.

Ajax sendte alle mann i angrep i sluttminuttene, men dette hjalp ikke. To minutter før full tid herjet Adegbenro med Ajax-forsvaret. Den nyinnkjøpte RBK-vingen driblet av tre mann før han satte ballen i mål.

Dermed klarte Rosenborg det få hadde trodd var mulig. Nemlig å slå ut forrige sesongs Europa League-finalist og ta seg inn i gruppespillet. En stor prestasjon av Rosenborg, og en gigantisk nedtur for Ajax som for første gang siden 1965 ikke deltar i et gruppespill i Europa.

Men det gjør Rosenborg med 4-2-seier sammenlagt. Fredag trekkes det hvem Rosenborg møter.