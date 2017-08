Midtsjø som høyreback - Lundemo på midtbanen

Torsdag kveld tar Rosenborg imot Ajax på Lerkendal. RBK vant 1-0 i Amsterdam, og uavgjort eller bedre i kveld vil føre til at Rosenborg spiller gruppespill i Europa League.

De siste dagene har Kåre Ingebrigtsen holdt kortene tett til brystet, og mot Ajax kommer han med flere overraskelser.

Vegard Eggen Hedenstad må stå over på grunn av skade. Inn på laget kommer Marius Lundemo. Dette fører også til at Fredrik Midtsjø starter som høyreback mot Ajax i det som kan være hans siste RBK-kamp. Ryktene sier at Midtsjø drar til Nederland for medisinsk test hos AZ Alkmaar etter kampen.

RBK XI: Andre Hansen - Fredrik Midtsjø, Johan Lædre Bjørdal, Jørgen Skjelvik, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Konradsen, Marius Lundemo - Yann-Erik de Lanlay, Nicklas Bendtner, Milan Jevtovic.

Benken: Østbø, Adegbenro, Gersbach, Reginiussen, Rasmussen, Vilhjalmsson og Levi.