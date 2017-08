Ville ikke røpe kampplanen

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på hvordan vi skal spille. Vi ønsker å holde det forholdsvis tett, sa Kåre Ingebrigtsen under onsdagens pressekonferanse da han fikk spørsmål om hvordan RBK skal framstå mot Ajax.

– Hva lærte dere av Celtic-kampen på Lerkendal?

– Vi må ha mer aggressivitet og ha større tro på egne ferdigheter enn vi hadde da. Det er klart at vi kan bli spilt lave av gode lag, men vi kan ikke la det skje over tid – da blir vi straffet. I morgen har vi en fantastisk mulighet, og da må vi angripe og gå ut for å slå dem. Vi kan ikke sitte og vente på 0-0, for da blir det en lang kveld, sier Kåre Ingebrigtsen, som mener det er «50-50» på om Rosenborg slår ut Ajax og når gruppespillet i Europa League.

– Det var 80–20 da vi reiste til Amsterdam, så vi har flyttet litt på det. Nå er det en god sjanse for at vi skal klare det. Vi var ikke på vårt beste i Amsterdam, og det synes jeg er ålreit. Men vi må være på vårt beste i morgen, sa Ingebrigtsen under pressekonferansen.

Før kampen er det stor usikkerhet rundt Vegar Eggen Hedenstad. Høyrebacken sliter med skuldra, og det er 50 prosent sjanse for at han spiller i morgen. En som er tilbake i troppen er Tore Reginiussen.