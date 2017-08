– Uheldig at mange diskes

LEVANGER: Det er leder i Nord-Trøndelag Orienteringskrets, Atle Dengerud, ikke særlig glad for.

– Det er veldig uheldig at så mange blir disket. Det er sikkert flere løpere som har gjort feil, men når så mange blir disket, er det vanskelig å se det på annen måte enn at her har arrangøren gjort noe feil, sier Atle Dengerud.

Av 343 startende på sprinten i Momarka, ble altså 78 disket for å ha brutt en eller flere regler for sprintorientering. I H 13–14 ble 14 av 29 løpere disket.

– Det er sikkert flere grunner til at det ble slik, men hovedgrunnen er at printen på kartet var for dårlig. Det var for utydelig. Det var vanskelig å skille fargene, og spesielt unge og ferske løpere fikk problemer med å tolke kartet. Jeg er bekymret for hvordan unge utøvere opplever å bli disket når de ikke vet hvorfor, sier Dengerud.

For dårlige kart

Løpsleder Håvard Vassenden innrømmer at det høye antallet disk ble et tema under arrangementet, men forholder seg til at det ikke kom noen offisielle klager som det måtte tas stilling til.

– Vi mener kartet inneholdt tilstrekkelig informasjon om hvor det var lov å løpe, og ikke lov. Som arrangører har vi ikke ansvar for at deltakerne kan sprint-reglementet. Men vi ser nå at et kart som inneholder så mange detaljer og farger, burde ha vært av bedre kvalitet. Nå ser vi at det var flere ulike grunner til disking. Det er løpere som har hoppet over gjerder, og det skyldes ikke at man har feiltolket kartet.

– Sett i et rekrutteringsperspektiv, er jeg enig med kretslederen at det er synd om unge løpere får en dårlig opplevelse, sier Vassenden.