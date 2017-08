Aasvolds sykkellag legges ned

Team Sparebanken Sør med snåsningen Kristian Aasvold på laget startet sin sykkelsatsing i 2010, men tirsdag melder laget i en pressemelding at satsingen på kontinentalt nivå legges ned.

– Dessverre har en sponsor som jeg trodde var i boks trukket seg. Det blir derfor umulig å fortsette satsningen etter denne sesongen. Da blir det umulig for oss å fortsette som sykkellag. Jeg hadde sett frem til å fortsette satsningen som et norsk kontinentallag. Jeg er lei meg ovenfor rytterne og hele støtteapparatet. Det er også synd for sykkel-Norge når en så viktig utviklingsarena legges ned, sier lages eier Thor Hushovd i pressemeldingen.

Aasvold om nedleggingen: – Det kom som et sjokk Tirsdag fikk Kristian Aasvold og hans lagkamerater den tunge beskjeden om at Team Sparebanken Sør legges ned etter årets sesong.

Spissere marked

Laget har fostret opp blant andre Sondre Holst Enger, Sindre Sjøstad Luke og Amund Grøndahl Jansen som er proffer i dag. Totalt ble det åtte seire i Tour of Norway og sist helg vant laget Baltic Chain Tour.

Kvålsvoll mener også at det kan være positivt for norsk sykkelsport.

– Når vi legges ned, i tillegg til Team Fixit.no som offentliggjorte at de skulle legges ned tidligere i år, så gjør det at markedet vil blir spissere, det blir en tøffere kamp om plassene på de norsk kontinentallagene.

– Men i tillegg er det selvfølgelig beklagelig at vi må avslutte. Det er selvfølgelig trist for rytterne, men også for støtteapparatet som har lagt ned veldig mange dugnadstimer med blod, svette og tårer, legger Kvålsvoll til i pressemeldingen.

Lagets siste løp blir lagtempoen i VM i Bergen 17. september.