Rosenborg kutter ut G19-laget

De siste ukene har det blitt skrevet en del om hvor få trønderske spillere som er en del av Rosenborgs A-stall. Etter at Fredrik Midtsjø gikk til AZ Alkmaar, er det nå bare Pål Andre Helland som er det trønderske innslaget hos Rosenborg.

Nå tar klubben grep og torsdag sendte Rosenborg ut en pressemelding der Salmar Akademiet omorganiseres i 2018.

Stiller nye krav

Dette fører til at RBKs lag i den nasjonale G19-serien trekkes. Dermed vil kamptilbudet for akademispillerne være RBK-2 og G19.Klubben håper at endringene fører til at det kommer flere spillere opp fra akademiet.

– Kravene til å gå fra SalMar Akademiet til klubbens A-lag blir stadig tøffere. Det vil i fremtiden bli krevd bedre ferdigheter, sterkere holdninger og større innsats for å ta steget opp til å bli A-spiller. Det stiller nye krav til hvordan vi organiserer og driver vårt akademi, sier Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i Rosenborg.

Sterkere fokus på spillerutvikling

Klubben ønsker å ha et sterkere fokus på spillerutvikling og tror at en måte å gjøre dette på er å ha færre spillere i akademiet. Endringene vil medføre at akademiet neste år vil bestå av 40-42 spillere fordelt på de to treningsgruppene.

– Vi mener utviklingspyramiden i akademiet blir bedre med denne organiseringen. Vi får flere spillere i bunn og færre i midtsjiktet, noe vi mener vil føre til en kvalitetsheving. SalMar Akademiet vil kommet styrket ut av dette, fortsetter Bjørnebye.

I tillegg vil Rosenborg utvide og forbedre samarbeidet med Trøndelag Fotballkrets.

– Rosenborg skal være synlige på flere arenaer i regionen og sørge for at rekrutteringsarbeidet blir best mulig, sier Bjørnebye.