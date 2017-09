Austad etter 7-1-tap: -Flaut, pinlig og trist!

På papiret lå alt til rette for en spennende kamp mellom Molde-2 og Verdal på Aker Stadion. Lagene lå før oppgjøret på tredje og fjerdeplass på tabellen, men på banen var det stor forskjell.

Lå under med tre til pause

Verdal startet bra, og spilte bra, men Molde-2 fikk ballen i mål. Først ved et frispark, deretter på et langskudd og like etterpå sørget blåtrøyene med blant annet Vegard Forren på laget at det sto 3-0 til pause.

Etter sidebytte ble vondt til verre, og fra det 55. minuttet til det 58., scoret Molde tre nye mål.

Adrian Krysian fikk inn et trøstemål, men Molde ga seg ikke før det sto 7-1.

- Det ble et veldig stygt tap i dag. Dette er flaut, pinlig og trist, sier Nils Petter Austad.

Rar kamp

Han rapporterer at verdalingene var for svake inne i begge bokser.

- Egentlig var dette en litt rar kamp. Det var 5-5 i sjanser til pause og vi hadde egentlig flere sjanser i dagens kamp enn vi har hatt i andre kamper i høst. Vi er for inneffektive og vi gir egentlig ikke bort flere sjanser i dag enn andre kamper. Problemet er jo at vi slipper inn sju mål, og ærlig talt så trodde jeg aldri at vi skulle klare det. Det er ikke bra i det hele tatt og vi skal bli ferdig med denne kampen så fort som mulig og nulstille oss. Nå skal vi forberede oss maksimalt inn mot neste helg og sørge for at dette ikke skjer igjen. Det ble en helsvart dag, sier Austad.