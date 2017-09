Lagerbäcks Norge åpnet seierskontoen

I sin fjerde kamp fikk Lars Lagerbäck sin første seier som Norges landslagssjef. Den kom ikke etter noe norsk fyrverkeri foran de 8599 tilskuerne, men laget tok et nytt steg i retning av den fotballen svensken ønsker å spille og holdt liv i sin teoretiske sjanse til 2.-plass i kvalifiseringen.

Det var landslagets første seier på 325 dager. Ser vi bort fra kampen mot San Marino, som verken var eller er i topp 200 på FIFA-rankingen, var seieren den første siden Lagerbäcks Island ble slått for nesten 15 måneder siden.

Gjennombruddet kom etter en drøy halvtime, og da var det med en langpasning i bakrom. Joshua King løp både fortere og smartere enn Badavi Güseynov og var forbi ham da stopperen i et fortvilet forsøk på å nå ballen sparket ham i brystet.

King la selv ballen til rette på straffemerket og sendte den flatt i det ene hjørnet etter å ha sendt keeperen til det andre.

Aserbajdsjan yppet seg litt i starten av annen omgang, men Norge festet grepet igjen og spolerte noen store sjanser før Haitam Aleesamis harde innlegg i det 60. minutt ble styrt i eget mål av gjestenes kaptein Rashad F. Sadygov.

Fiks og farlig

Fra start bød begge lag på rekker av lavrisikopasninger i god avstand til motstanderens pressledd, og tempoet var alt annet enn forrykende. Men det var bare Norge som innimellom satte fart forover, og da oppsto farlige situasjoner.

King gjorde mange fikse ting med ballen og så ut til å trives i spann med Alexander Sørloth. De var ofte involvert da Norge produserte en jevn strøm av halvsjanser. Mohamed Elyounoussi var den som oftest kom til avslutning, men Moi traff ikke godt nok.

Han hadde kampens første store sjanse da Stefan Johansen flikket ham gjennom etter et kvarter, men skuddet gikk over. Basel-spilleren hadde også et skudd rett utenfor og ett som keeper slo til corner.

I fjor hadde Norge 67 prosent ballbesittelse i Baku, men tapte 0-1. Fredag hadde lagene ballen nesten like mye i første omgang på Ullevaal, men gjestene skapte ikke skyggen av en sjanse og virket fullstendig tannløse.

Punktert

Det endret seg fra start i 2. omgang, da landslagssjef Robert Prosinecki nok hadde hvisket sine spillere noen ord i øret om hvordan de skulle framstå. Laget var farlig frampå flere ganger de første minuttene, og Dmitri Nazarov var veldig nær utligning med et skudd rett utenfor.

Enda nærmere mål var Moi da han på Aleesamis innlegg dro av en motspiller og fyrte løs fra åtte meter, rett over. King fikk ballen i mål rett etter, men var så vidt offside.

Spenningen ble punktert da Mats Møller Dæhli satte opp Aleesami, som igjen prøvde å finne en lagkamerat i feltet. Sadygov forsøkte å hindre det, men styrte ballen i eget mål.

Mesterligaklare Qarabag hadde seks spillere i Aserbajdsjans startoppstilling, mens klubbens to siste spillere i troppen kom inn. Ni Qarabag-spillere ble det da Tarik Elyounoussi kom inn for Norge. I pausen ble det kjent at han fortsetter karrieren i den klubben. Han holdt på å feire overgangen med scoring, men hans nettkjenning ble korrekt annullert for offside.

For Aserbajdsjan sluttet kvelden dårlig da Badavi Güseynov i siste minutt ble utvist med sitt annet gule kort.