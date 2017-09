Sivertsen avgjorde på straffe mot Rosenborg-2

Det sto 2-2 mellom Steinkjer og Rosenborg da Steinkjers Thomas Sivertsen satte ballen iskaldt i målet bak Rosenborg-keeperen i det aller siste spilleminutt til full jubel fra de 470 publikummerne på Guldbergaunet lørdag.

- Dette smaker utrolig godt, vi jobber for hverandre og står på selv om vi får et mål i mot tidlig i kampen. Denne gangen snur vi kampen og vi viser styrke mot et godt lag, sa tomålsscorer Sivertsen etter kampen.

Fartsfylt Fotball

Det ble et fartsfylt og spennende oppgjør på Guldbergaunet da Steinkjer og Rosenbord-2 møttes til dyst.

Rosenborgs Lars Vatten åpnet kampen nådeløst mot Gultrøyene og satte enkelt inn 1-0 på innlegg i det aller første spilleminutt på Guldbergauet.

Rosenborgs ledelse var meget kortvarig og Steinkjer svarte på 0-1-målet med å utligne på corner ved hode-sterke Thomas Sivertsen bare seks minutter etter Rosenborgs scoring.

Derfra utviklet kampen seg til å bli et herlig oppvisning mellom to ballsterke og målfarlige lag.

2-1 til pause

Etter 1-1-målet hadde Steinkjer flere muligheter til å gå opp i ledelsen men marginene var ikke på deres side og ballen havet flere ganger utenfor nota til RBK-keeperen.

Steinkjer fortsatte presset, noe som gav gevinst i det 41. minutt da Kim Rune Holmvik serverte ballen nesten ferdigscoret til SFK-kaptein Rune Ertsås, som enkelt kunne plassere bakken i mål og øke til 2-1, som også ble pauseresultatet.

Avgjorde på straffe

Steinkjer fortsatte andre omgang med det samme press som i første omgang og det så lenge ut som om hjemmelaget ville øke ledelsen tidlig. I stedet grep Rosenborgs Mikael Tørset Johansen sjansen og utlignet til 2-2 for bortelaget.

Etter gjentatte muligheter og store målsjanser for Steinkjer fikk de straffe i det aller siste spilleminutt. Thomas Sivertsen plasserte ballen enkelt i mål, og dermed tar SFK med seg tre meget viktige poeng fra dagens oppgjør mot Rosenborg 2