Fullstendig bråstopp i seriepremieren for LHK

Levanger 22 (9)

Fjellhammer 31 (19)

Søndag var det duket for årets første seriekamp for Levanger Håndballklubb. Spørsmålene var mange før kampen. Hvor gode er egentlig LHK-stallen i år? Hvor stort er savnet etter at de fem nøkkelspillerne (Janne Eklo, Izabela Duda, Elisabeth Hammerstad, Vilde Evensen og Pernille Sandtorp) som har forlatt klubben? Hvordan ville Sara Rønningen takle sin ny backrolle og hvor god er egentlig LHKs nykommere?

Katastrofal omgang

De siste tre kampene mellom LHK og Fjellhammer har vært en jevn batalje. Fjellhammer sto med to seiere (ett og to mål) og en uavgjort mot LHK på de siste oppgjørene. Søndagens kamp ble ikke av den jevne sorten…

LHK åpnet godt, der Vilde Rønningen og Lena Løwe sørget for at vertene ledet 2-0 etter ett minutt. Men derfra og ut var det nærmest kun ett lag på banen. Fjellhammer fikk virkelig fart på sakene og utnyttet den ene feil etter den andre hos et LHK-lag som ikke fikk til noe. Pasningene satt ikke, skuddene var for svake, tempoet med ball var for lavt, det var store hull i forsvaret og keeperne reddet knapt et skudd i den første omgangen.

Totalt slapp LHK inn hele 19 mål i den første omgangen, og hjemmefansen kunne bare juble for ni mål.

Bedring etter hvilen

Prestasjonen etter hvilen ble noe bedre for LHKs del, men den svake førsteomgangen ødela alt for muligheten til å ta poeng i seriepremieren.

Det hele endte med at Fjellhammer vant kampen X-x og LHK-supporterne fikk følgende svar: Stallen skriker etter visse spillertyper, savnet etter nøkkelspillerne er stor, Sara Rønningen taklet backrollen meget bra og nykommerne trenger nok litt mer tid på seg før relasjonene sitter.

PS. Sara Rønningen ble kampens toppscorer med ni mål