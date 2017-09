Røra-utøverne gjorde treneren målløs i Skottland

Søndag reiste sju utøvere fra Røra Taekwondoklubb til Skottland for å delta i en internasjonal turnering. Totalt deltok 650 utøvere fordelt på fem nasjoner.

Røra-utøverne hadde sine kamper søndag og sent søndag kveld snakket Trønder-Avisa med en målløs trener. Geir Øien har opplevd mye som taekwondo-trener, men det at samtlige av hans sju utøvere tok medalje førte til at Øien slet med å finne ord.

– Det er ikke ofte jeg er tom for ord, men dette var stort. Jeg er litt målløs og overrasket over at det gikk så bra. Vi møtte utøvere som har langt mer erfaring enn oss og som driver på med taekwondo på et helt annet nivå. Nei. Dette var veldig bra og mange av mine utøvere knuste jo motstanderne sine, sier Geir Øien.

Perfekt bursdagsgave

Brødrene Magnus og Jørgen Johnsen herjet med sine motstandere og tok hvert sitt gull. Det gjorde også Celine Madelen Øien – og det på sin egen bursdag. Hun fylte 16 år søndag.

– Dette ble en kjempe, kjempe, kjempe, kjempebra dag. Det er den beste bursdagen jeg noen gang har hatt. Dette gullet betyr så ufattelig mye, sier Celine.

Energiboost

Lillesøster Cecilie tok sølv. Det samme gjorde Zoe Drajer. Tuva Frøseth Veium tok bronse, mens Ola Wiktoria Lozinska, som opprinnelig er juniorutøver, tok bronse i seniorklassen.

– Helgas resultater viser hva som bor i ungdommene. Jeg håper dette gir oss fryktelig mange nye sponsorer slik at vi kan utvikle oss videre. Det er ingen tvil om at disse resultatene gir en voldsom energiboost for klubben og meg som trener. Det er helt fantastisk at vi kan hamle opp med de beste i en idrett som er verdens femte største idrett.