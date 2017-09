Perry etter Tyskland-smellen: – Vi ble rundspilt

– Jeg har vært med på artigere kamper, var kveldens understatement fra «Perry»s munn.

– Vi møtte verdensmesterne, men vi ga dem noen mål som var altfor enkle. Tyskland er veldig gode både individuelt og kollektivt, men jeg er skuffet over at vi ikke gjorde det vanskeligere for dem.

– Målene deres var for enkle

Stjørdalingen mente at Norge hadde en god plan før kampen, men ingenting gikk som planlagt.

– Tyskland spilte gjennom oss, rundt, oss bak oss. Det er et godt lag, men målene deres var for enkle, sa han.

– Dessverre var vi ikke gode nok i noen av spillets faser.

Ydmykende fotballeksjon for landslaget Tyskland ga Norge en brutal innføring i hvordan fotball skal spilles.

– Det gjør vondt

Norges landslagssjef i fotball, Lars Lagerbäck mener de norske spillerne kan lære hva som må til for å bli et godt lag etter 0-6-tapet mot Tyskland.

– Det gjør vondt. Men det svir uansett om man taper 0–1 eller 0–6. Men dette viser hvilket nivå vi må opp på dersom vi skal spille mot lag som Tyskland, sa Norges landslagssjef Lars Lagerbäck på pressekonferansen etter det ydmykende 0-6-tapet mot Tyskland mandag.

Han mener kampen var en skikkelig lærepenge for det norske laget, men at spillerne kan lære noe etter ydmykelsen.

– Vi kan analysere med spillerne slik at de ser hva som må til for å bli et bedre lag. Gir man ikke hundre prosent har man ikke sjans mot lag som Tyskland, sa Lagerbäck.

Hang ikke med et eneste minutt

Norge hang ikke med et eneste minutt mot de tyske verdensmestrene, noe den norske landslagssjefen mener blant annet handler om at organiseringen av laget ikke fungerte mot så god motstand som Tyskland.

Lagerbäck sier det også er et spørsmål om å være mer aggressive og lese spillet bedre – og at de norske spillerne ikke forflyttet seg nok i forsvar og ga tyskerne for mye rom og tid.

– I mine øyne er Tyskland det beste laget til å angripe, for de spiller på alle strengene, sa landslagssjefen og ramset opp alle Tysklands kvaliteter.

– Handler delvis om innstilling

Selv om de Norge gikk på et braktap av de sjeldne mener Lagerbäck at det ikke kun handler om innstilling.

– Det handler vel delvis om innstilling, men kanskje mer om at vi ikke tar avgjørelser raskt nok, og at vi ikke forflytter oss raskt nok. Sammenlignet med Tyskland så jogger vi i mange situasjoner, sier Lagerbäck videre.

– Man snakker mye i Norge om forskjellige spillertyper, men har man ikke denne «poweren», som handler om fysikk, besluttsomhet og forflytning, så har man ikke sjans mot lag som Tyskland. Vi må opp på den biten, men også gjøre en bedre laginnsats, sier sa Lagerbäck. (NTB)