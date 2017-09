Stöckl blir med Norge til 2022-OL i Beijing

– Det var viktig for meg å unngå spekulasjoner i OL-sesongen, sier Stöckl.

Tvilen og usikkerheten har plaget den populære landslagssjefen fra Østerrike.

– Jeg blir med videre. Jeg føler at jeg fortsatt har noe å gi og at det er en veldig spennende oppgave å jobbe med det norske hopplandslaget. Jeg er ikke ferdig ennå, sier 43-åringen til NTB om kontraktsforlengelsen med Norges Skiforbund. Han har ledet de norske hoppgutta siden 2011. Nå blir han med til etter Beijing-OL om knappe fem år.

– Kontrakten er som sist og gjelder i utgangspunktet for fire nye sesonger (fra kommende sommer), fram til etter neste OL i Beijing i 2022. Er det ting som ikke fungerer, er det muligheter til å gå ut tidligere, men det er absolutt ikke en del av planen.

Tidligere i år har Stöckl uttalt at «han til tider har slitt med motivasjonen».

– Belastningen hadde vært stor. Det er andre ting som er blitt viktig for meg, siden jeg har stiftet familie og må tenke litt annerledes. Når ting ble avklart og jeg vet hva som skal til for å lykkes, føler jeg at motivasjonen er bra. Da er det lettere å kjøre på, sier en åpenhjertig Stöckl etter en sommer i tenkeboksen.