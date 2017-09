Bekreftet: Nysæter og Brækhus bokser i Stokke

Det ble bekreftet på onsdagens pressekonferanse.

26-åringen fra Namsos, signerte i mai en proffkontrakt med Cecilia Brækhus og First Lady Promotions.

Debuten kom under Battle of Bergen i juni i år. Etter den kampen og fram til nå har Nysæter trent knallhardt. I Stokke i oktober møter Nysæter tyske Philipp Thiele

– Jeg har gått og gledet meg lenge til kamp nummer to. Jeg har trent hardt og vært mye på reisefot mellom kampene. Jeg gjør ikke annet enn å glede meg til denne kampen.

– Hva vet du om motstanderen?

– Jeg vet at han er høyere, tyngre og at har en kamp mer enn meg, og at dette blir artig, sa Nysæter på onsdagens pressekonferanse.

21. oktober

Han skal kjempe i tungvektsklassen og kampen er stipulert til seks runder. Nysæter har i første omgang kontrakt med boksedronningen ut 2017.

Stevnet er 21. oktober og arrangeres på Oslofjord Convention Center i Stokke. I tillegg til Brækhus og Nysæter, skal også Hadi Sour, Ali Srour og Anders Eggan bokse.

Stevnets høydepunkt er Cecilia Brækhus mot Mikela Laurén. De to bokserne møttes for første gang i 2010 – en kamp som endte med norsk knockoutseier i sjuende runde.

Pressekonferansen var i underkant av 40 minutter forsinket. Ifølge daglig leder i First Lady Promotions Morten Andreassen skyldtes dette at Lauréns promotor, Sauerland, ville reforhandle kontrakten. Sauerland har tidligere også jobbet for Cecilia Brækhus, og det skal ha vært harde forhandlinger mellom partene for å lande kampen.

Har ingen respekt for Brækhus

Dette kan bli Brækhus’ siste stevne på norsk jord. Brækhus står med 31 seire i bokseringen.

– Hun har kalt meg alt fra diva til tjukk, så det beste stedet er å gjøre dette opp i bokseringen 21. oktober. Hun har holdt på i flere år og snakket og snakket. Hun har snakket seg til denne kampen, sa Brækhus på pressekonferansen.

– Jeg har bokset flere proffkamper enn Cecilia, og ikke snakket meg til dette. Jeg vet ikke hva hun mener med at jeg har snakket meg til kamp. Jeg synes hun har stagnert som bokser, sier Mikaela Laurén.

– Som person har jeg ingen respekt for Cecilia. Hun er veldig falsk, sier Laurén.

– Man kan ikke bli likt av alle, og jeg synes det passer bra å gjøre opp dette i bokseringen, kontret Brækhus.

– Jeg er en mye bedre bokser nå enn da jeg møtte Cecilia for syv år siden. Jeg kan ikke vente på å komme opp i ringen og vise at jeg har tatt store steg, sier Laurén.

– Denne kampen er nok mye viktigere for Mikaela enn den er for meg. For meg er dette bare et nytt tittelforsvar, sa Brækhus og understreket at hun undervurdere den svenske motstanderen.

Brækhus, som nærmer seg slutten av sin karriere, er ubeseiret på sine 31 kamper som proffbokser og holder tittelbelter i weltervekt i forbundene WBA, WBC, WBO, IBF og IBO.

Laurén, som har 29 seirer og fire nederlag på CV-en som proffbokser, kan være siste hinder før en drømmeavslutning på karrieren i Las Vegas.