Nå er Moe friskmeldt og klar til kamp

Ikke siden Bodø/Glimt tok imot Tromsø 31. juli i fjor har spilleren vært på banen. Først var det en runde med kyssesyken, så ble stopperen satt ut med utmattelsessyndrom på ubestemt tid.

– Jeg ble helt tom for krefter i fjor, da jeg hadde sykdommen, og så ga jeg meg ikke før det var for sent. Jeg tror det gjorde smellen større enn normalt. Utmattelsessyndromet kom som følge av kyssesyken. Det kjentes ut som kroppen hadde slått seg litt vrang. Jeg ble nesten fysisk dårlig av å røre meg, fortalte Brede Moe til Trønder-Avisa i slutten av juni.

Gleder seg til kamp

Der innrømmet Moe at det siste året har vært krevende psykisk, men nå er Moe endelig kvitt problemene. For nå er nemlig Flatanger-gutten klarert til spill og er med i onsdagens Bodø/Glimt-tropp som skal møte Sandnes Ulf.

– Det blir veldig deilig å få være med. Det er jo over ett år siden jeg var der sist. Selv om det ikke er noen garanti for at jeg får spille, så er det en opptur for meg å få være med i troppen. Det er vel første og eneste gang i min karriere jeg har sett positivt på det å sitte på benken. Ofte blir man litt forbannet når man starter der, men nå vil jeg smile og bare glede meg, sier Brede Moe til Avisa Nordland (for abonnenter).

- Han er kampklar

Til avisa forteller Glimt-trener Aasmund Bjørkan at det er svært gledelig å få midtstopperen sin tilbake.

– Det er utrolig hyggelig at han er på rett vei. Han har gradvis trappet opp treningene de siste ukene. Det at vi får tilbake en spiller med den erfaringen er bare positivt. Det at han er i troppen, betyr at han er kampklar. Så jeg er ikke redd for å bruke han mot Sandnes Ulf, om det trengs, sier Bjørkan til avisa.