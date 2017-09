Ga Stod hard kamp

Showkampen ble akkurat så severdig som man håpet på, og for Stod ble det en svært nyttig gjennomkjøring tre uker før debuten i eliteserien.

Svært nyttig matching

– Vi har vektlagt fysisk trening de siste ukene, og mange er tunge i beina. Nå må vi slippe opp på mengde- og styrketreninga og spille mer med ball. Det var mange gode, og ikke minst rutinerte spillere, på Allstar-laget, som virkelig satte oss på prøve. Det var akkurat det vi var ute etter, sier Stod-trener Marcin Lubiejewski.

Han lot assistenttrener Bjørn Ove Elvestad lede laget, og spilte heller ikke sjøl, men fulgte kampen fra sidelinja, og så både positive ting og detaljer det må jobbes med framover.

– Nå skal vi trene på formasjoner fram mot midtnorsk-turneringa i Trondheim neste helg. Der får vi en enda bedre pekepinn på hvor vi står, når vi møter eliteseriekollega NTNUI, sier Lubiejewski.

Seem serverte på sølvfat

Rutinerte Allstar-laget ble ledet av tidligere juniorlandslagskaptein Arnstein Seem, som i sin oppleggerposisjon hadde eggesokningen Terje Kolsvik, med 52 A-landskamper i bagasjen, mangeårig eliteseriespiller Kent Aspnes fra Limingen, og en rutinert spiller og trener som snåsningen Morten Fjerstad, å spille på i angrep mot Nord-Trøndelags eneste eliteserielag, uansett ballidrett.

– Det krever sin mann å skulle servere disse karene, men det var skikkelig artig. Det gikk bedre enn vi drømte om. Det gleder et volleyballhjerte at Nord-Trøndelag har fått et lag i landets øverste divisjon, og vi stiller mer enn gjerne opp for å gi dem matching, sier Arnstein Seem.

Stod vant fire av fem sett

Det ble spilt fem sett, og Stod vant 4–1. Settsifrene 25-16, 21-25, 25-15, 25-22, 25–21 viser at gammelkara ga ungdommen god kamp.

Internasjonal dommer, Ellen Mari Burheim fra Skogn, dømte kampen i Stodhallen, der disse spilte

STOD: Arne Marius Følstad, Simen Solheim Sund, Simon Buvarp, Einar Andersen, Svein Roar Susegg, Jakub Intrys, Ivan Jonas Bostad, Håkon Hermanstad, Amund Sundvik (skadd).

ALLSTAR: Terje Kolsvik, Kent Aspnes, Morten Fjerstad, Arnstein Seem, Thomas Meldal, Bernt Ola Berg, Marius Meldal, Fred Stensen, Jan Ove Sørbakk, Jørgen Fjerstad.