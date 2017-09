Levanger HK gikk på nytt tap

Dermed gikk LHK på nok et nederlag etter at det ble 22–31 i seriepremieren mot Fjellhammer i Trønderhallen for en uke siden.

I går hang gjestene fra Levanger bra med til stillingen 4-5, men derfra dro hjemmelaget ubønnhørlig fra. Ved pause var stillingen 14–9 i Akers favør. Etter pause jobbet Levanger-jentene seg innpå til 15–17 midtvegs i omgangen, men derfra dro vertene fra igjen.

Levangers toppscorer i Njårdhallen ble Sara Rønningen med fem nettkjenninger. Med to tap i de første serierundene har LHK kun Gjøvik bak seg på tabellen. Søndag 24. september venter Viking i Trønderhallen, et Viking-lag som står med en seier og ett tap så langt.