Nordtrønderne i form for Trondheims-Ørn

TRONDHEIM: Det ble nordtrøndernes aften da Trondheims-Ørn slo Klepp 3-1 på hjemmebane i Toppserien søndag.

Verdalsjenta Rakel Engesvik scoret kampens to første mål og sørget for 2-0 til pause, før Elen Sagmo Melhus fra Harran økte til 3-0 etter en time.

Tamenka Butt reduserte for gjestene like før slutt, men Thomas Dahle & Co. kunne like fullt juble for tre poeng.

Trønderjentene ligger trygt plassert midt på tabellen i Toppserien.

Både Engesvik og Melhus spilte hele kampen.