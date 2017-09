Rosenborg utklasset og slått 4-0 av Real Sociedad

Rosenborg fikk samme type sjokkbehandling i San Sebastian som landslaget fikk i Stuttgart for halvannen uke siden. Hjemmelaget gikk rett i strupen på sine norske gjester, og etter 10 minutter sto det 2-0.

André Hansen leverte en ypperlig redning da Sergio Canales fikk nikke ganske fritt etter seks minutter, men noen minutter senere var keeperen langt fra sitt beste da Real Sociedad tok ledelsen.

Asier Illarramendi fikk helt upresset skyte fra 20 meter, men skuddet gikk rett på Hansen og var ikke bedre enn at han burde holdt det. Målvakten ga retur rett ut, og Diego Llorente scoret fra kloss hold.

Ett minutt senere smalt det igjen. Lagkaptein Xabi Prieto la inn fra høyre, og i midten fikk David Zurutuza gå upresset opp mellom RBK-stopperne og styre ballen med hodet ned i hjørnet.

Deja vu

Rosenborg-spillerne virket like øre som landslagsspillerne var i Tyskland forrige uke, og for Jørgen Skjelvik var det deja vu. Han var den eneste i RBK-laget som var på banen også da.

Kåre Ingebrigtsens menn så ut til å skulle unngå ytterligere baklengsmål før pause, men i det 41. minutt var Skjelvik sist på ballen da Real Sociedad økte til 3-0.

Carlos Vela spilte Xabi Prieto gjennom RBK-forsvaret, og innlegget fra høyre ble beinet i eget mål av Skjelvik før det nådde Willian José, som sto klar til å sette inn nådestøtet.

Brukbart lag

– Ikke tvil om at det er et brukbart fotballag vi møter, sa Ingebrigtsen til Max i pausen med usvikelig sans for understatement.

– De tidlige målene preget oss. Vi ble passive og så engstelige ut, og de fikk gjøre litt som de ville.

Real Madrid skapte et par store sjanser tidlig i 2. omgang, men slapp så opp litt. Det var nok heldig for Rosenborg at Real Madrid ventes til Anoeta i seriekamp allerede søndag.

Samuel Adegbenro fikk et par gode sjanser til å score et trøstemål, men det var Real Madrid som fikk siste ord. I det 77. minutt tok Canales hjørnespark fra høyre. Llorente knuste Tore Reginiussen i lufta foran mål og nikket inn 4-0.

I samme gruppe vant Zenit St. Petersburg 5-0 borte mot Vardar Skopje og topper tabellen foran Real Sociedad.