Frol-løper vant Tour de Ytterøy

Arrangøren fristet med penger (25.000,-) til den som slo Eldar Rønnings løyperekord i Tour de Ytterøy. Både Emil Iversen og Didrik Tønseth var påmeldt, men en forkjølelse hindret Iversen, mens Tønseth ikke er friskmeldt etter hjernerystelsen han pådro seg for to uker siden.

Men begge skistjernene var på plass på Ytterøy og kastet glans over arrangementet. Der fikk de se at Magnus Norøy fra Frol var raskeste mann i triathlonet. Her var det 14 kilometer med rulleski, deretter samme distanse på sykkel, før man avsluttet med åtte kilometer løping.

– Triathlon er brutale greier. Jeg åpnet rolig, men så at det var mange nær meg etter syklinga. Jeg ble litt stresset, men jeg vant jo ganske klart, ser jeg, sier Magnus Norøy.

Han syntes det var artig med seier, men skulle gjerne fått brynet seg mot Iversen og Tønseth.

– Jeg hadde gledet meg til å få teste nivået på rulleski, men slik ble det ikke. Får ta det til neste år, sier Norøy.

Iversen og Tønseth lover å stille neste år

For Iversen og Tønseth lover begge to å stille neste år.

– Jeg ble litt snufsete etter at jeg kom jeg fra samling, så det er ikke verre enn som så. Jeg hadde en veldig bra høydesamling, så litt kjedelig at jeg mistet denne konkurransen. Ellers bra timing at jeg kan ta det med ro etter høyden.

– Grunnen til at dere tok turen selv om dere ikke konkurrerer?

– Det er på grunn av at begge to er sponset av Normilk, og vi er her for å heie på dem. Vi hadde håpet å gå, men slik ble det ikke. Det hadde vel ikke blitt noen tett duell uansett. Didrik er mye bedre enn meg til å løpe, men vi hadde gledet oss til å konkurrere. Det er et artig konsept med rulleski, sykling og løping. Nå er vi her for å få se på løypa og forberede oss mentalt til neste år. Da skal jeg satse på å ta hjem Tour de Ytterøy, sier Iversen.

Løyperekord

Raskest var mix-laget SMN Trondheim med Jonas Kolstad, Harald Anzjøen og Eirik Nordvik. De satte ny løyperekord med tiden 1.22.34, men mix-klassen regnes ikke i dusørkonkurransen.

– Det gikk unna. Alle tre har holdt seg i form siden sist gang vi gikk stafett sammen. Det var i 2001 på Høylandet. Da ble det KM-gull, og nå 16 år etterpå ble ringen sluttet. Hvis vi vant i dag ble vi enig om at vi aldri skal konkurrere igjen. Nå er det bare å legge opp, smilte trioen.