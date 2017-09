SFK fra bunn til topp fem på tre uker

Lørdag ettermiddag møttes Steinkjer og Strindheim til strid om poengene på Guldbergaunet. Steinkjer vant overlegent – og beviste hvorfor de hører hjem blant de øverste lagene i divisjonen.

Knallåpning

Sondre Nylund kopierte sin egen åpning fra bortekampen mot Molde for en uke siden og sendte hjemmelaget opp i 1-0 ledelse allerede etter fem minutter.

– Vi åpnet kampen på best mulig måte, men i første omgang lugger det litt. Vi slurver med ballen og gjør noen dårlige valg. Heldigvis er det målet som på mange måter styrer kampen og der får vi overtaket tidlig, sa SFK-trener Odd Einar Fossum like etter kampen.

Resten av første omgang ble preget av to jevne og ballsterke lag, og det var flere målsjanser til begge lag – men resten av omgangen ble målløs og hjemmelaget kunne gå i garderoben med en 1-0-ledelse.

Dominerende andreomgang

I andre omgang slet Strindheim virkelig med å holde følge med Steinkjer som virkelig viste fram angrepsspill tatt fra øverste hylle.

Først sørget Andreas Granhus for 2-0 i det 60. spilleminutt, deretter klinket Thomas Okstad Sletvold inn 3-0 like etterpå.

– Vi spiller rett og slett en fabelaktig andreomgang. Vi hindrer Strindheim fra å få så mye som en eneste målsjanse, og samtidig vi produserer vi mange gode angrep hele tiden.

Innbytter Rune Ertsås økte ledelsen til 4-0 i det 84. minutt, mens Thomas Sivertsen fikk sette punktum finale på kampen med sin 5-0 scoring i det aller siste spilleminutt.

Opp på fjerdeplass

Fire seiere mot Træff, Rosenborg 2, Molde-2 og Strindheim, uavgjort mot Verdal og noen uker var alt Steinkjer trengte for å klatre helt opp på en sterk fjerdeplass på tabellen i 3.divisjon - etter å ha vært under nedrykksstreken.

– Nå begynner vi virkelig å se bra ut, det er et helt annet driv i laget. Vi har stor løpsstyrke og er veldig gode med ballen, avslutter Fossum som tørr å innrømme at de er ganske mye tryggere i 3.divisjon enn for noen uker siden.