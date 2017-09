Verdal med nytt poengtap

Verdal har ikke vært inne i sin beste periode denne sesongen. Før lørdagens bortekamp mot tabelljumbo Mosjøen sto de med fire kamper uten seier.

Med det var verdalingene sugen på sier. Kampen startet med noen små farligheter til begge lag, og i det 21. minuttet tok Verdal satte Elias McKellar inn 1-0 etter å ha satt ballen rolig inn i lengste hjørnet fra ti meter. Verdal kunne ha doblet ledelsen like etterpå, men en feberredning fra Mosjøens keeper hindret scoring.

Ledet til pause

Ut i fra rapportene ledet Verdal fortjent 1-0 til pause. De kunne ha scoret flere, men Mosjøen hang med på notene.

Etter sidebyttet startet Mosjøen klart best, og i det 64. minuttet kom utligningen. Målet kom etter et frispark, der ballen gikk via muren og ned til en Mosjøen-spiller som enkelt satte ballen i mål.

Seks minutter senere var kampen snudd, der Lasse Lien satte inn 2-1.

Utlignet

Men Verdal ga seg ikke! I det 73. minuttet utlignet Adrian Krysian etter en corner.

Begge lag var lysten på seier og jaget scoring, men flere mål ble det ikke.

Dermed står Verdal med fem kamper uten seier, og har nå 30 poeng - samme poengsum har også Steinkjer etter at de slo Strindheim 5-0.