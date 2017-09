Følg LFKs kamp mot Kongsvinger live

LFK er for alvor med i kampen om en kvalikplass, mens Kongsvinger er med i nedrykksstriden. I søndagens kamp må Espen Berger og Horenus Taddese sone karantene. Det betyr at Per Verner Rønning trolig får sjansen fra start. Da lagene møtte hverandre i våres vant LFK 1–0 etter en kremscoring av Rønning.

– Jeg tror ikke du skal sette penger på at jeg scorer et slikt mål igjen. Men hvis jeg får muligheten til å spille, så må jeg nok først og fremst konsentrere meg om det som skjer bakover i banen, sier Rønning.

Midtstopperen føler at kroppen kjennes bra ut, og gleder seg til å ta imot gamleklubben på søndag.

– Det kommer helt sikkert til å bli en jevn kamp med to gode lag. Det er ingen hemmeligheter mellom lagene. Vi vet at Kongsvinger har et godt lag med veldig gode spillere. Vi vet hva som kommer, og for oss gjelder det å være på og ha fokus på våre arbeidsoppgaver, sier Rønning.

PS. Før denne kampen har LFK satt i gang "vi-bryr-oss-kampen". Det betyr gratis inngang, der næringsliv og privatpersoner utfordres til å legge igjen X antall kroner per tilskuer som kommer. Hvis det dukker opp 1000 tilskuere, vil LFK tjene 473.000.