Nyborg fikk juble for scoring og seier i comebacket

I Horenus Taddeses og Espen Bergers karantenefravær fikk både Per Verner Rønning og Kim Robert Nyborg sjansen fra start i søndagens seriekamp hjemme mot Kongsvinger. Nyborg var tilbake etter en lengre skadeperiode, og vingen fra Egersund bemerket seg i comebacket.

Scoret før hvilen

Kampen mot Kongsvinger startet meget rolig. Starten av kampen var jevnspilt og lite underholdende. LFK tok mer og mer over utover i omgangen. Kongsvinger var knapt innenfor LFKs 16-meter, mens vertene hadde flere brukbare muligheter til å få ballen i mål, men lite tempo i angrepsspillet førte til at keeper Simen Kjellevold hadde brukbar kontroll.

Mot slutten av omgangen skrudde LFK opp tempoet og minuttet før pause banket Nyborg ballen i mål. Først ble Adria Mateo Lopez skuddforsøk blokkert, der ballen gikk rett til Nyborg. LFK-vingen dro til på første touch og sørget for at LFK ledet 1-0 til pause.

Utlignet etter hvilen

Etter sidebytte gikk Kongsvinger hardt til verks. Litt ut av det blå fikk Niklas Castro ballen etter sløvt forsvarsspill av Erik Tønne. Kongsvinger-spilleren fikk fritt rom og plasserte ballen inn i det lengste hjørnet. Dermed sto det 1-1 etter 49 minutter.

Aas sørget for seier

De 903 tilskuerne på Moan fikk ikke servert den mest fartsfylte kampen, men de kunne observere et hjemmelag som hadde god kontroll. LFK skapte flere halvsjanser, men det tok sin tid før ballen havnet i nettmaskene. Men i det 75. minuttet kunne fansen juble for scoring. Tønne slo et godt innlegg til Jo Sondre Aas, som fra kort hold satte ballen iskaldt i mål. Dermed ledet Levanger fortjent 2-1.

Like etterpå var Aas nære ved å bli tomålsscorer. Fra liggende stilling fikk Aas avsluttet fra kort hold, men ballen strøk stolpen og ut.

Mot slutten brukte LFK god tid med ball og hadde god kontroll. Gjestene presset på for utligning, men Kongsvinger var aldri nærheten. Levanger vant fullt fortjent 2-1 og er for alvor med i kampen om en kvalifiseringsplass. LFK er nummer sju, mens Ull/Kisa på sjetteplass har to poeng mer enn LFK. Seks kamper gjenstår av denne sesongen.