Revansjesugent RBK tar imot VIF

Rosenborg var høyt oppe da Ajax ble slått hjemme på Lerkendal torsdag 24. august. Den påfølgende søndagen gikk de på en cup-smell da Vålerenga kom på besøk på Lerkendal.

Denne uka har RBK på ny vært ute i Europa, hvor laget fikk smake spanskrøret i 4-0-tapet borte mot Real Sociedad. Dermed er inngangen og utangspunktet litt annerledes når VIF kommer på et nytt besøk denne gang.

Marginer

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen har i hvert fall ikke tenkt at Oslo-laget skal få like godt betalt for sjansene i dette oppgjøret.

– At vi tapte mot Vålerenga var unødvendig. Det var en kamp som vi egentlig kontrollerte. De hadde tre skudd på mål, og to av dem gikk inn. Så det var litt marginer, sier Ingebrigtsen til rbkweb.no.

Rosenborg hadde gjestene i kne i starten av kampen, men effektive VIF tok seg videre til semifinalen i cupen.

– Burde vært avgjort etter 20 minutter

– Det var like mye vi som slapp dem inn i kampen. Etter 20 minutter burde det nesten ha vært avgjort. Så vi er nødt til å dra de 20 minuttene i starten utover 90 minutter. Da vil ikke Vålerenga få mulighet til å komme inn i kampen, mener RBK-sjefen.

Lørdag slo Ingebrigtsen fast at han ikke stiller med samme lag som startet torsdagens oppgjør i Spania.

– Alle er tilgjengelige, men vi sprang en del i Spania, og det er noen som er mer slitne enn andre, sier RBK-treneren.

Her er RBK-laget:

André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Johan Lædre Bjørdal, Jørgen Skjelvik, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo

Anders Trondsen - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Milan Jevtovic.

Benken: Østbø, Rasmussen, Anders Ågnes Konradsen, Morten Ågnes Konradsen, Levi, Adegbenro og Botheim.