Skarstein satte konkurrentene på plass

Birgit Skarstein gikk hardt til verks og leverte en pangstart på Nathan Benderson Park. Tirsdag var det duket for forsøksheatene i VM, og allerede etter 500 meter ledet hun med over to båtlengder. Og ledelsen bare økte og økte.

Ved 1250 meter ledet hun med fem lengder, og inn i mål var det ingen tvil. Skarstein dominerte forsøksheatet og leverte en tid på 11.12,860 på sine 2000 meter. Dette var 33 sekunder bedre enn Moran Samuel fra Israel.

I det andre heatet var tyske Sylvia Pille Steppart best. Hun fikk tiden 11.45,72. Med andre ord smadret Skarstein konkurrentene og er klar for søndagens finale. Skarstein har et VM-gull fra 2014, men har også ett sølv og en bronse fra ro-VM.