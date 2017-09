Starter sin første kamp på 14 måneder

31. juli 2016 var forrige gang Brede Moe spilte en fotballkamp. Etter den tid ble det en runde med kyssesyken, så ble stopperen satt ut med utmattelsessyndrom på ubestemt tid.

For tre uker ble han friskmeldt, og når Bodø/Glimt tar imot Ull/Kisa til seriekamp på Aspmyra tirsdag kveld, er Brede Moe tilbake i startoppstillingen.

Med seier mot Kisa vil opprykket nærmest være i boks for nordlendingene. Med seier vil de være 15 poeng foran tredjeplassen med fem kamper igjen. Med seier vil Glimt også hjelpe Levanger FK. Ull/Kisa er på sjetteplass, ett poeng foran LFK med en kamp mer spilt.

Midtstopperen fra Flatanger uttalte seg om sykdommen i slutten av juni.

– Jeg ble helt tom for krefter i fjor, da jeg hadde sykdommen, og så ga jeg meg ikke før det var for sent. Jeg tror det gjorde smellen større enn normalt. Utmattelsessyndromet kom som følge av kyssesyken. Det kjentes ut som kroppen hadde slått seg litt vrang. Jeg ble nesten fysisk dårlig av å røre meg, fortalte Brede Moe til Trønder-Avisa i slutten av juni.