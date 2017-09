Holmberg blir i tre nye år

Levanger FK og Andreas Holmberg er enige om å forlenge kontrakten med ytterligere tre år. Han går inn i rollen som sports- og utviklingssjef.

Løftet LFK til førstedivisjon

Holmberg kom til Levanger før sesongen 2013, og var klubbens hovedtrener til og med 2015. Førstesesong endte tredjeplass i andredivisjon og andre sesong med opprykk til førstedivisjon, og hvor oppgaven i den påfølgende sesong handlet om å berge plassen i landets nest øverste divisjon. 2015 sesongen endte med en 9. plass.

En av Holmbergs første og viktigste oppgaver er å finne Magnus Powells etterfølger som hovedtrener. I jakten på neste års hovedtrener har klubben nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:

Andreas Holmberg, Sports- og utviklingssjef

Hroar Stjernen, Daglig leder

Otto Ulseth, Styremedlem

Robert Eriksson, Styreleder.

En nøkkelperson

Styreleder, Robert Eriksson, er glad for å ha med Holmberg på laget videre.

– I en tid hvor vi skal legge grunnlaget for de neste fem årene er det viktig å sikre kontinuitet. Det at vi har med oss nøkkelpersoner som Andreas Holmberg og Hroar Stjernen er viktig for å ta de neste stegene, sier Eriksson

Styrelederen viser at, foruten det å finne ny hovedtrener, vil sports- og utviklingssjefens viktigste oppgaver være hå ha ansvar, i samarbeid/samråd med hovedtrener, for spillerlogistikk. Jobbe etter en

klubbstyrt modell, forankret i klubbens identitet, mål og forretningsmodell, som styrer fram strategier knyttet til å håndtere strømmen av spillere gjennom klubbens A-lag.

– Et enkelt valg

– I tillegg vil Holmberg ha ansvar for at det utvikles en rød tråd i arbeidet med de yngre årskullene og at denne er forankret i klubbens utviklingsstrategi, sier Eriksson.

– Etter fem framgangs- og lærerike år var det ett relativt enkelt valg å takke ja til å fortsette som sportssjef i Levanger FK. De mål og strategier vi satte oss i 2014–2017 har vi nå innfridd. Klubben har satt seg nye og spennende mål, og det er en reise jeg absolutt vil være med på, sier Andreas Holmberg.