RBK imponerte på hjemmebane med solide 3-1

Dansken ble selv felt og scoret sikkert på straffen etter en liten halvtime. Det var bare en ny fulltreffer av mange i høst for Bendtner.

Hans innledning i RBK var treg, men de siste ukene er det en «nytent» spiller trønderne har glede av.

- Jeg synes vi spilte bra og fikk til en del bra sjanser, sa Bendtner til MAX.

I kjempeform

- Nicklas er i kjempeform. Vi har sett hva han kan gjøre her på treningsfeltet, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til MAX.

Lett avslappet jogget Bendtner mot ballen og satte den ned til venstre for keeper til den viktige 1-0-ledelsen.

Trøbbel

Anders Konradsen la på til 2-0 etter pause. Det var et lekkert skudd fra langt hold som skar inn oppe ved det ene krysset.

Vegard Eggen Hedenstad ordnet så 3-0 på et som ble en høstkveld å huske for Lerkendal-publikummet.

Her sto Bendtner for et herlig forarbeid som han avsluttet med å hælsparke ballen til Hedenstad.

19. oktober neste

RBK ble helt utspilt i den første kampen i puljen. Real Sociedad var flere nummer for god for RBK.

De to beste i gruppen går videre til cupspillet, men det er fire kamper fram til det. 19. oktober er neste kamp for RBK. Det er trolig den vanskeligste av alle: Borte mot Zenit St. Petersburg.

Russerne slo Real Sociedad greit 3-1 hjemme torsdag.