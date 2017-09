Skjelbred advarer lagkameratene før Östersund-kampen

Den tyske hovedstadsklubben er for første gang på åtte år kvalifisert for europaligaens gruppespill, og trener Pal Dardai tar på ingen måte lett på motstanderen i den første bortekampen.

– Dette er en svært ukomfortabel motstander for oss. For Östersund er dette garantert årets kamp, sier ungareren.

– Det er all grunn til å passe på. Kampen spilles på kunstgress og under uvante værforhold. Vi må innstille oss på det, og på at denne kampen kommer til å gjøre vondt.

Fremragende framgang

Hertha Berlin innledet gruppespillet med 0-0 hjemme mot Athletic Bilbao, mens Östersund i sin debutkamp i europacupenes hovedturneringer vant 2-0 borte mot Zorja Lugansk. I kvalifiseringen slo svenskene ut både tyrkiske Galatasaray og greske PAOK.

Östersund spilte så sent som i 2011 på nivå fire i svensk fotball.

– Fotballklubben har ikke markert seg særlig i Sverige, men de siste årene har de hatt fremragende framgang, sier Skjelbred, som er oppvokst «bare» 26 mil unna og er for kjentmann å regne i Hertha-leiren.

– Kunstgress er noe nytt for mange av våre spillere. Der blir det en helt annen type fotball, sier han.

Jarstein blir hjemme

Ved ankomst til Östersund ble tyskerne på flyplassen møtt av plakater for skiskytter-VM i Östersund i 2019 og for alpin-VM i nærliggende Åre samme år.

Dardai gjør som i europaligaåpningen og lar flere førstevalg hvile torsdag. Førstekeeper Rune A. Jarstein blir hjemme i Berlin sammen med to av de beste utespillerne, Marvin Plattenhardt og Matthew Leckie.

Slik skal de samle overskudd til en enda større oppgave som venter allerede søndag. Da er Bayern München motstander på Olympiastadion.

Håvard Nordtveits Hoffenheim reiser på sin side kraftig svekket til europaligakamp mot Ludogorets i Bulgaria. Sandro Wagner og Florian Grillitsch er syke og blir hjemme, mens Serge Gnabry og Benjamin Hübner har sluttet seg til den allerede lange skadelisten.

(©NTB)

Bildetekst tc336466:

Per Ciljan Skjelbred forbereder sine lagkamerater i Hertha Berlin på tøffe tak og uvante forhold i europaligakampen mot Östersund. Foto: Michael Sohn, AP / NTB scanpix