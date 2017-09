Målshow da SFK knuste Sverresborg

I august så det svært stygt for et SFK-lag som var helt ute av form, men med et par grep har Odd Einar Fossums gutter virkelig funnet høstformen. For etter lørdagens 5-2-seier står SFK uten tap på sine siste sju seriekamper.

Kampen mot Sverresborg ble en grei skuring for SFK. På Guldbergaunet hadde vertene god kontroll, og kvarteret ut i omgangen ble Sindre Sakshaug felt innenfor 16-meteren. Dommeren pekte på straffesparket, der Thomas Sivertsen satte ballen sikkert i mål.

Doblet før hvilen

Ti minutter før hvilen ble ballen slått vakkert inn i feltet, der Sakshaug stusset ballen vakkert i mål.

Bortsett fra en kort periode før 2-0-målet, så gjorde gjestene svært lite ut av seg i den første omgangen. Med det ledet SFK 2-0 til pause.

Målshow og strafferedninger

Kvarteret etter sidebytte ble av den underholdende sorten. Tidlig i omgangen ble Sverresborg tildelt et billig straffespark, men en god keeperredning av Erik Holmen Ekrem hindret scoring.

Men Sverresborg ga seg ikke der og sju minutter ut i omgangen fikk de ballen i mål. Det klarte de etter at Jonas Frøner ble spilt gjennom, der han satte ballen i mål.

Etter dette giret SFK opp, og i det 58. minuttet sendte Sondre Nylund SFK opp i 3-1. Minuttet senere leverte Daniel Viem en krempasning til Sakshaug som alene med keeper satte inn sitt andre for dagen.

SFK hadde god kontroll på kampen, men kvarteret før slutt rotet vertene det til i egen 16-meter, der Sverresborg fikk straffe. Nok engang reddet Ekrem, men Frøner plukket opp returen og satte ballen i mål. Dermed var stillingen 4-2.

SFK ga seg ikke der. Ti minutter før slutt satte Rune Ertsås spikeren i kista og sørget for at Steinkjer slo Sverresborg 5-2.

Dermed har SFK og Verdal like mange poeng med tre seriekamper igjen, men SFK er foran på målforskjell. Begge lag har seks poeng ned til nedrykksplass. Det betyr at plassen nærmest er sikret for begge lag.