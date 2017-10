Skarstein ble verdensmester

I 2009 ble Birgit Skarstein (28) fra Levanger lam fra livet og ned etter en operasjon som gikk feil. Noen år senere begynte Skarstein med roing.

I 2013 ble det VM sølv, før hun stakk helt til topps i 2014. Året etter ble det VM-bronse og under Paralympics i Rio i fjor ble det fjerdeplass.

I roing har det alltid vært 1000 meter som har stått på programmet. Helt fram til denne sesongen. Nå er det 2000 meter som gjelder.

Under tirsdagens forsøksheat var Skarstein suveren og slo konkurrentene med over 30 sekunder.

Overlegen i finalen

Søndag var det finale og Skarstein var den store favoritten, men hun visste at flere av konkurrentene hadde mer på lager enn det de viste i forsøksheatet.

Planen til Skarstein var å gå knallhardt ut fra start og med det ta kommandoen i finalen. 28-åringen fullførte planen til punkt og prikke, og allerede etter 500 meter ledet Skarstein med over en båtlengde.

Da det gjensto 500 meter ledet Skarstein klart. De siste meterne ble en ren parademarsj og Skarstein gliste fra øre til øre da hun krysset målstreken først.

Med tiden 11.14.17 ble hun verdensmester for andre gang i roing.

Israelske Moran Samuel tok sølvet og var seks sekunder bak Skarstein. Tyske Sylvia Pille-Steppart tok bronsen.

VM-medalje i to ulike idretter

Søndagens VM-gull fører til at Skarstein har tatt VM-medalje i to ulike idretter dette året. I vinter ble det sølv på langdistanse og bronse på mellomdistanse under verdensmesterskapet på ski for de funksjonshemmede i Tyskland.