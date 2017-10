Tromsdalen ranet med seg tre poeng mot LFK

Søndag kveld tok Levanger imot Tromsdalen på Levanger stadion.

Været på Moan var like trist som Tromsdalens form den siste tiden. Tromsdalen hadde ikke vunnet siden de slo LFK 2-1 i juni, mens et kvalifiseringsjagende LFK har virkelig funnet høstformen – og med seier mot Tromsdalen kunne Magnus Powells mannskap klarte opp på kvalikplass. Det på grunn av at Ull/Kisa ikke spiller kamp før tirsdag kveld.

Ledet ufortjent til pause

LFK åpnet friskt og dominerte de første 45 minuttene. Vertene rullet opp det ene angrepet etter det andre, men slet med å skape de helt store sjansene.

Gjestene gjorde svært lite ut av seg og de fleste trodde nok at denne kampen skulle bli en grei skuring for LFK. Men litt ut av intet tok Tromsdalen ledelsen. Halvveis ut i omgangen ble ballen slått inn til Vegard Lysvoll som helt alene fikk stå og heade ballen i mål. Dermed ledet Tromsdalen svært ufortjent 1-0.

LFK skapte knapt en stor målsjanse, men hadde de vært litt mer presis på den siste tredjedelen så burde de ha ledet med mange mål. Istedenfor lå de under 0-1 til pause!

Keeperblemme

Kampen fortsatte i samme spor etter hvilen. De 547 tilskuerne som tok turen i regnværet fikk se et hjemmelag som hadde stålkontroll defensivt, som presset Tromsdalen langt bakover, men som slet med å komme til gode avslutninger.

20 minutter før slutt headet Tom Erik Nordberg ballen i tverrliggeren. Tromsdalen satte så i gang en superkontring. Keeper Julian Faye Lund rotet det ordentlig til og bidro til at Lysvoll fikk sette ballen inn i et åpent mål. Dermed ledet Tromsdalen 2-0 etter kun to avslutninger.

Kampen fortsatte også i samme spor etter scoringen. LFK hadde mye ball og kom seg til mange innlegg. Men gjestene var kompakte og hindret at LFK fikk komme seg til gode avlutningmuligheter.

LFK fikk ikke til noe som helst i sluttminuttene og Tromsdalen kunne strekke armene i været og juble for tre poeng! Dette var en kamp LFK absolutt burde ha vunnet lett, men presisjonen på den siste tredjedelen var langt fra god nok.

Scoret fra midtbanen

På overtid ble hele kampen oppsummert. Mathias Abelsen fikk ballen på midten og fyrte av. Faye Lund sto langt fra målet og ballen trillet i mål. Dermed ble det 3-0 til Tromsdalen.

PS. Hvis Ull/Kisa slår Fredrikstad tirsdag kveld så vil de være fire poeng foran LFK med fire seriekamper igjen.