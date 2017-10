Helland rekker neste RBK-kamp

Rosenborg-fansen kan puste lettet ut selv om Pål André Helland måtte stå over Norges landslagssamling. Vingen melder seg klar til kamp mot Tromsø 14. oktober.

En overbelastning i lysken er årsaken til at Helland ikke kan spille for Norge mot San Marino og Nord-Irland. Han har trøblet mye med skader i år og kjørte på litt for hardt da han kom tilbake fra skade nylig, ifølge Rosenborgs nettsted.

– Jeg regner med å være tilbake for fullt innen en uke, sier Helland.

Han kunne har rukket søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland, men ble enig med landslagsledelsen om ikke å dra.

– De ønsket å ha spillere som var 100 prosent klar fra dag én, sier kantspilleren.