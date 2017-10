Innherred FK spiller for kreftsaken

Førstkommende søndag tar Innherred Fotballklubb imot Fram IL hjemme på Guldbergaunet i det som er årets siste kamp.

Rosa drakter

Klubbens leder Jon Terje Knudsen, forteller at klubben ønsker å gi litt tilbake til samfunnet og at de derfor har bestemt seg at alle pengene de får inn via Vipps denne dagen vil gå til kreftsaken.

- Det er jo litt med den tida vi nå er inne i, og som klubb ønsker vi å vise at vi bryr oss, sier han.

Innherred FK spiller bortekamper i rosa drakter, og trekker passende nok i disse i søndagens kamp mot skatvalingene.

Rent sportslig har fikk Innherred en nedtur etter forrige kamp. Da stakk Neset av med tre poeng og sikret dermed opprykk foran nesa på dem.

- Men vi har plassert oss som det nest beste laget i 5. divisjon og forbereder oss på en ny sesong og en ny mulighet til opprykk neste år, sier han.

Håper på godt oppmøte

Laget ligger imidlertid ikke på latsiden, selv om fotballsesongen går mot slutten. Nå blir det fult fokus på futsal-laget deres, som spiller i 1. divisjon.

Men aller først er det altså søndagens kamp på Guldbergaunet som gjelder, og Knudsen håper på godt oppmøte og mye støtte til Kreftforeningen.

- Folk kan vippse oss direkte, eller møte opp på stadion og se Steinkjers nest beste fotballag, sier han avslutningsvis.