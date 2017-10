Svensson og Norge vant 8-0

Markus Henriksen var involvert i fire mål før pause, mens Mohamed Elyounoussi laget hattrick i målfesten mot San Marino. 8-0-seieren, som faktisk burde vært enda større, gir tro på Lars Lagerbäcks gjenreising av norsk fotball.

Etter en uke der alt annet enn landslagsspillerne var i fokus, kunne Lars Lagerbäck glede seg over at det endelig var spillerne som kom i fokus. Verdalingen Jonas Svensson spilte hele kampen for Norge.

Stor Henriksen før pause

I flomlyset på Serravalla stadion i miniputtstaten valset Lagerbäcks utvalgte over vertsnasjonen som aldri har vunnet en kvalifiseringskamp. Norge småsnuste på reprise av 10-seieren mot San Marino i 1992.

Det var Markus Henriksen som var den store spilleren før pause, selv om Joshua King scoret to mål. Den skadeplagede Hull-spilleren var involvert hver gang en fortvilet Aldo Simoncini måtte hente ballen ut av nettet.

For Henriksen må torsdagens elleville storseier ha vært en deilig revansj. Han har fått mye kritikk, som han ofte har følt har vært uberettiget, men ingen kan ta ifra trønderen en produktiv aften i flomlyset i den vakre republikken som er omkranset av fotballstormakten Italia.

Noen fryktet det var kvelden der norsk fotball skulle gå på en virkelig blemme, og de tenkte nok sitt da Alexander Sørloth utrolig nok headet utenfor etter fem minutter.

Jaget vekk frykten

Men før frykten tok overhånd, kom Henriksen Lagerbäck og alle til unnsetning. Henriksens skudd etter åtte minutter føk inn via San Marino-kaptein Davide Simoncini, som også scoret selvmål da torsdagens vertskap var gjester på Ullevaal i fjor høst.

To raske mål rundt kvarteret feide all tvil til side. Dette var ikke kvelden der Norge skulle gå på en pinlig blemme. Først ordnet Henriksen et straffespark som Joshua King iskaldt satte i mål med høyrefoten. Og deretter ble det klapp og babb, og Henriksen var nest sist da King med sitt tiende landslagsmål puttet ballen i nettet fra kort hold. Henriksens drivende omgang var ikke over, og Hull-spilleren var selvsagt mannen som ordnet frisparket som Mohamed Elyounoussi vridde inntil 4-0 via stolpen like før pause.

«Moi» tok over

Etter pause tok Elyounoussi over som den store profilen. Et nytt frispark etter 48 minutter ga 5-0, mens innbytter Ole Selnæs rakk å hamre inn 6-0 før «Moi» la på til 7-0 da han dukket opp på bakre stolpe etter en corner fra nettopp Selnæs. Da hattricket var i boks ble Elyounoussi byttet ut. Like før slutt økte Tyrkia-proffen Martin Linnes på til 8-0. Både Selnæs og Linnes scoret for første gang for Norges A-landslag.

King ut med skade

San Marino var aldri nær å ryste Norge. Det fremsto i perioder som en uløselig rebus hvordan dette amatørlaget kunne score mål og holde Norge til uavgjort til det bare sto igjen 13 minutter i fjor høst (4-1).

Lars Lagerbäck kan reise hjem med et smil om munnen bare noen dager etter at han var tydelig irritert på spørsmål om alt fra Martin Ødegaard og stengte treninger til ferieantydninger. Det var svensken som dro igjen med det bredeste smilet om munnen etter en kveld som igjen skapte optimisme etter den grusomme 0-6-kampen mot Tyskland i forrige måned.

Eneste skåret i gleden var at Joshua King gikk ut med det som kunne se ut som en strekk etter 60 minutter.

PS! San Marino har spilt 146 landskamper. Hele 141 er tapt. Kun én kamp er vunnet. Seieren mot kom mot en annen lilleputt, Liechtenstein i 2004.