Stod ga seriemesterne kamp

Førde vant 3-0, etter settsifrene 25-23, 25-14, 25-18, i en kamp der debutantene rystet gullfavorittene i første sett. Stod ledet 19–16 og øynet en sensasjonell start på debutkampen. Litt høye Stod-skuldre, i kombinasjon med Førdes rutine fra dette nivået, ga seier til Sunnfjord-laget med knappest mulig margin.

Stolte av innsatsen

– Vi spilte på samme nivå som Norges beste lag. Det er vi stolte over, og jeg må si for min egen del at det overrasket meg, sier Stod-trener Marcin Lubiejewski. Han pådro seg en hofteskade torsdag, og valgte å stå over lørdagens kamp.

– Det gjorde at vi måtte rokere på laget. Jakub tok diagonaljobben på strak arm, og leverte imponerende spill. Vi viste stor aggressivitet i første sett. I andre og tredje falt vi ned et hakk. Fysisk holdt vi stand, men det sviktet en del mentalt, sier Stod-treneren. Jakub Intrys er nykommer på Stod-laget, og normalt kantspiller, og bidro sterkt til Stods gledelige resultat i elitedebuten.

– Stod presset oss

Førde mønstret et mannskap med både større rekkevidde og rutine. Det ble avgjørende da det jevne førstesettet bikket i deres favør med minst mulig margin.

– Jeg skal ikke ta fra Stod æren for at de ga alt, og presset oss til det ytterste i første sett. Det var veldig nyttig for oss også, rent treningsmessig. Men jeg kan ikke legge skjul på at vi var altfor dårlige på serven og i mottak i første sett. Det fikk vi rettet på, og da kom det til uttrykk en viss forskjell på laga. Det bør det også være.

– Stod er et friskt pust i eliteserien, og blir bedre med mer erfaring og når Marcin kan spille igjen, sier Førde-trener Jan Egil Tvinde.

Mangeårig drøm

Jakub Intrys var Stods beste spiller. Superveteran Svein Roar Susegg, som opplevde en mangeårig drøm da han fikk debutere i eliteserien med moderklubben, jobbet som en galeislave med å fordele leggene. 19 år gamle Amund Sundvik fikk sin ilddåp i en ny posisjon, som libero.

Førde-kaptein Mathias Loftesnes satte tidvis Stod-blokka ut av spill med sitt enorme overblikk, og fant ofte de ledige rommene og plassere ballen i. Brasilianeren Vitor Macedo viste sitt store repertoar som opplegger for de regjerende seriemesterne.

Stor stemning i hallen

Rundt 300 tilskuere skapte god stemning i Stodhallen, og mange uttrykte at de var gledelig overrasket over Stod-lagets innsats, og syntes det var artig å se volleyball på så høyt nivå.

– Jeg håper det ga mersmak for dem som kom og så på. Det betyr i alle fall mye for oss som spiller at publikum viste slikt engasjement. Vi er fornøyde med debuten, og gleder oss både til neste heimekamp, som er mot ToppVolley 5. november, sier Stod-kaptein Arne Marius Følstad.