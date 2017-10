Stortap for Stjørdals-Blink

Hjemmelaget Junkeren tok ledelsen allerede etter åtte minutter ved storscorer Ivar Johannes Jakobsen Unhjem. Det ble også den eneste scoringen i første omgang.

Etter pause sikret Junkeren seieren gjennom tre scoringer i løpet av et kvarter fra det 62. til 77. spilleminuttet. Først ute var Sidad Najah Chooly, før Ivar Johannes Jakobsen Unhjem igjen var på farten. Kvarteret før slutt ble også Sidad Najah Chooly tomaålsscorer.

Stjørdals-Blink stilte et noe redusert mannskap fra start, og trener Are Tronseth var også ført opp på listen over aktuelle spillere. Suksess-treneren kom imidlertid aldri inn på banen.