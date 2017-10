Engesvik får landslagsdrømmen oppfylt

3. oktober offentliggjorde Norges Fotballforbund hvilke spillere som ble tatt ut på kvinnenes U23-landslag. U23-landslaget spiller mot Sverige 19. oktober i Gävle og totalt ble 16 spillere tatt ut. Mandag skulle ytterligere to spillere bli tatt ut, og blant de to var Rakel Engesvik fra Verdal. Det bekrefter Trondheims-Ørn-trener Thomas Dahle og Rakel Engesvik til Trønder-Avisa.

– Det var ganske artig å få den telefonen, og dette hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Jeg var innstilt på ei vanlig uke. Jeg hadde ingen anelse at jeg skulle få sjansen på U23-landslaget, sier Rakel Engesvik til Trønder-Avisa.

Tatt store steg

Engesvik debuterte for Verdals seniorlag allerede som 14-åringen. Før 2015-sesongen ble 1998-modellen hentet av Trondheims-Ørn. I år har hun tatt store steg og i midten av august ble 19-åringen belønnet med sin første proffkontrakt.

Nå blir altså 2017-sesongen kronet med å få sjansen på U23-landslaget. Engesvik har faktisk aldri blitt tatt ut på noe U-landslag.

– Dette blir artig. For meg er dette en bekreftelse på den jobben jeg har lagt ned. Det betyr kjempemye for meg å bli tatt ut og jeg ble kjempeoverrasket. Jeg fikk nettopp høre at jeg ble tatt ut, så jeg har ikke rukket og tenkt så mye over det. Jeg har ingen store forventninger til samlingen. Jeg skal bare ha det artig og spille fotball, så får jeg prøve å ta til meg mest mulig erfaring, sier Engesvik.

Stolt trener

Trondheims-Ørn spilte søndag 0-0 mot Sandviken og befinner seg på åttendeplass i Toppserien. Ørn-trener Thomas Dahle er stolt over at Engesvik får sjansen på U23-landslaget.

– Rakel har tatt store steg på veldig kort tid. Hun jobber svært godt og forstår å hva som må trenes og legges ned av innsats for å bli best mulig. Dette er en fryktelig god bekreftelse og ei god belønning til en spiller som jobber knalltøft. Vi som klubb er stolt over å ha en landslagsspiller, og for oss er det viktig å legge tilrette og sørge for at spillerne utvikler seg best mulig, sier Thomas Dahle, som bekrefter at U23-landslagstreneren har fulgt Engesvik over tid.

U23-landslaget spiller mot Sverige 19. oktober klokken i Gävle. Her er troppen som landslagstrener Børje Sørensen tok ut 3. oktober:

Oda Marie Hove Bogstad - Klepp

Aurora Watten Mikalsen - Kolbotn

Andrine Tomter - FC Twente

Katrine Emilie Winnem Jørgensen - Røa

Ingrid Østervold Stenevik - Arna-Bjørnar

Tuva Hansen - Klepp

Ingrid Rokke Elvebakken - Kolbotn

Kristine Bjørdal Leine - Røa

Karina Sævik - Kolbotn

Lisa Fjeldstad Naalsund - Arna-Bjørnar

Amalie Vevle Eikeland - Arna-Bjørnar

Nora Eide Lie - Kolbotn

Ingrid Syrstad Engen - Trondheims-Ørn

Camilla Ness Ervik - Sandviken

Synne Sofie Kinden Jensen - Stabæk

Vilde Anett Fjellda - Grand Bodø

Rakel Engesvik - Trondheims-Ørn (tatt ut 9. oktober)