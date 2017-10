Nå skal Aasvold og Tunset sykle for samme lag

I slutten av august ble det klart at sykkellaget Team Sparebanken Sør skulle legges ned etter sesongen. Det betød at Kristian Aasvold fra Snåsa måtte finne seg ett nytt lag.

Mandag ble det offentliggjort at Aasvold har signert en kontrakt med sykkellaget Team Coop. Team Coop er Norges lengstlevende kontinentallag, og er rangert som det 42. beste sykkellaget på UCI Europa Tour. Laget har base i Sandnes og hovedtreneren i laget er Stein Ørn, som også er trener for Alexander Kristoff.

- Det er veldig godt å ha det på plass. Det falt noen kilo fra skuldrene nå. Jeg er glad for at jeg nå får sjansen med Team Coop, da Team Sparebanken Sør måtte legge ned, men tror også det blir godt med et miljøskifte, sier Kristian Aasvold til Trønder-Avisa.

To nordtrøndere på laget

22-åringen blir dermed lagkamerat med Anton Tunset fra Inderøy. I 2018 skal Tunset kjøre sin første hele sesong på Team Coop etter at han startet 2017 på en intensjonsavtale og ble en del av laget fra midten av mai.

- Det var en god ordning for meg å kjøre førstedelen av våren for klubben, men nå gleder jeg meg til en hel sesong med Team Coop. Derfor skal vinteren brukes til å bygge opp en god grunnbase og jeg skal sørge for å være frisk til sesongstarten. Derfor er det også artig med to nye treningskompiser fra samme lag i Trondheim, sier Tunset i en pressemelding.



Han hadde en del sykdom i første halvdel av 2017-sesongen, men etter en god treningssommer, tok han et par steg opp og viste litt av det potensialet han har.



- Anton viste bra form i slutten av sesongen. Han er enda veldig ung, men vi tror han kan fortsette den positive utviklingen gjennom trening i vinter og etablere seg på et høyere nivå når sesongen starter neste år, Magnus Børresen, sportsdirektør i Team Coop til lagets hjemmeside.

God stall

I tillegg til Aasvold og Tunset har Team Coop foreløpig avtaler for 2018-sesongen med Krister Hagen, Joakim Kjemhus, Gustav Höög, Fredrik Ludvigsson, Trond Håkon Trondsen, Jon-Anders Bekken, Øivind Lukkedal og Håkon Aalrust.