Overlegen og historisk Stod-seier

Settsifrene var 25-21, 25–20 og 25–13 i Stod-gutans favør, og levner liten tvil om hvilket lag som var best på parketten. Det kunne både tilskuerne i Suldalshallen og de som fulgte streamingen på sine PC-er omkring i landet, se med egne øyne.

Første seier siden 1988!

Seieren er Stod-gutans første i debutsesongen, etter at det ble tap 0–3 mot Førde i Stodhallen forrige lørdag. Det er samtidig 29 år siden sist et nordtrøndersk herrelag vant en kamp i landets øverste divisjon i volleyball. Grong vant én kamp da laget var oppe i toppserien, som den gang het 1. divisjon. Det var 13. november i 1988, da BK Tromsø ble slått 3–2 foran over 500 tilskuere i Gronghallen.

– Vi er i lykkerus. Dette var utrolig artig. Vi visste ikke så mye om motstanderen, annet at det er et lag med unge spillere. De svinger fra høyt toppnivå, til litt lurvete mottak. De yppet seg i starten av andresettet, men vi hentet det raskt inn, og var vel aldri skikkelig truet, sier kaptein Arne Marius Følstad.

Blir tøffere mot Randaberg

Stod ledet fra start til slutt i første og tredje sett. I andre sett ledet heimelaget 10–5 og var i føringen til over midtvegs. Fra da av styrke Stod alt som foregikk på banen. Seier 3–0 gir tre poeng, og dermed er opplegger Svein Roar Susegg uttalte målsetting før helga, allerede innfridd.

– Det var enklere enn vi trodde på forhånd. Denne seieren var uhyre viktig. ToppVolley er et lag vi bør ha bak oss når regnskapet gjøres opp til våren. Nå får vi ta med oss den gode følelsen inn i søndagens kamp mot Randaberg, der vi helt sikkert får tøffere motstand, sier Svein Roar Susegg. Veteranen løste oppleggerjobben tilnærmet perfekt. Og med poenggarantisten Marcin Lubiejewski tilbake i praktslag etter en hofteskade, var TVNs unge blokk sjanseløse.

Søndag er Randaberg, med inderøyningen Audun Hembre som rutinert libero med stort overblikk, motstandere. Det blir vesentlig tøffere, men Stod-poeng kan være innen rekkevidde her også.

Stods lag Disse var med på Stods historiske seier i Suldalshallen lørdag:

Amund Sundvik, Håkon Hermanstad, Einar Andersen, Ivar Sommer Os, Arne Marius Følstad, Marcin Lubiejewski, Svein Roar Susegg, Ivan Jonas Bostad, Simen Solheim Sund, Sindre Elias Bostad, Jakub Intrys.